Inter anuncia o retorno de Luiz Adriano, depois de 16 anos

O autor de um dos gols mais importantes da história do Inter está de volta ao Beira-Rio. A direção anunciou o retorno do centroavante Luiz Adriano nesta quarta-feira. Aos 35 anos, o jogador rescindiu seu contrato com o Antalyaspor, da Turquia, e volta a Porto Alegre após 16 anos. Luiz Adriano marcou o gol da vitória sobre o Al-Ahly, na semifinal do Mundial de Clubes, garantindo o time na decisão com o Barcelona, no Japão em 2006.

As dívidas que o time turco tinha com o atleta foram utilizadas como moeda de troca e facilitaram a liberação do jogador. Ele assinará contrato até junho de 2024 com o Colorado e ganhará R$ 250 mil de salário com bonificações por metas alcançadas. Luiz Adriano chega para brigar por uma vaga no ataque, onde tem o indiscutível Pedro Henrique e Wanderson. Enquanto isso, o torcedor aguarda a confirmação do negócio com o equatoriano Enner Valencia, que deve ocorrer no segundo semestre.

Luiz Adriano disse estar feliz em voltar para a casa em vídeo publicado no site para sócios, Mundo Colorado. Ele volta para reforçar o ataque do Inter e deve estar disponível para jogar o Grenal, no dia 5 de março. Com características de um atacante de área, é uma espécie de finalizador posicionado. Pelo Antalyaspor foram 38 jogos, oito gols e três assistências.

Agora, a direção colorada trabalha para inscrever o atleta no Boletim Informativo Diário (BID) da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) até esta sexta-feira, último dia para o cadastro de novos jogadores no Campeonato Gaúcho. Cria do Celeiro de Ases, Luiz Adriano foi campeão mundial com o Inter em 2006, e é uma figura sempre lembrada por causa de sua família, que é muito ligada ao clube.

Ademais, Johnny recebeu sondagem do Brighton, da Inglaterra. De contrato renovado até 2026 com o Inter, o volante segue recebendo consultas de clubes estrangeiros e um ativo valioso da base colorada. Ele já havia recebido uma proposta de cerca de € 5 milhões (R$ 27,5 milhões) do Spezia, da Itália, mas a direção recusou por considerar o valor baixo. Por outro lado, o clube precisa vender alguns jogadores nesta temporada, mas deseja valorizar Johnny e o negociar por um valor mais vantajoso.