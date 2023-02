Inter faz investida para contratar o centroavante Enner Valencia

O centroavante Enner Valencia é sondado pelo Inter e pode ser o grande reforço para a temporada 2023. Segundo sites turcos, o equatoriano teria recusado uma renovação com o Fenerbahçe e estaria interessado em assinar um pré-contrato para vir a Porto Alegre em julho. Ainda não há pronunciamento oficial do Inter sobre o negócio. No entanto, o presidente Alessandro Barcellos está na Europa com seus dirigentes, e já conseguiu assinar com o atacante Luiz Adriano e com o volante Charles Aránguiz.

Enner foi o capitão da seleção equatoriana na Copa do Mundo do Catar, em 2022, na qual marcou três gols em três partidas da fase de grupos. O atacante de 33 anos tem como características chute forte, movimentação rápida, posicionamento inteligente e liderança dentro de campo. Ele conta com 30 jogos e 23 gols pelo campeonato turco, no qual é o artilheiro e faz a melhor temporada de sua carreira.

Os jornais turcos veiculam a informação de que o negócio está avançado com o clube gaúcho. Enner começou profissionalmente jogando na ponta-esquerda, portanto, tem capacidade de atuar em diferentes posições, o que dá mais opções para o treinador Mano Menezes. Apesar de ser baixo para um centroavante, cerca de 1,77m, ele tem força física e equilíbrio, podendo disputar bolas com zagueiros se necessário. No total, Enner Valencia tem 449 jogos, 138 gols e 60 assistências, e é considerado um craque na liga turca.

O grupo do Inter retornou aos treinos nesta terça-feira (21), e treina também nesta quarta-feira com foco no jogo contra o Aimoré, no sábado, às 16h30min, no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. A partida é válida pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho. Com 16 pontos, o Colorado é o vice-líder da competição.

Além disso, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) adiantou o jogo do Brasil-Pel em um dia, para sexta-feira, o que significa que o prazo de inscrição para jogadores no Campeonato Gaúcho finda na quinta-feira. Segundo o regulamento da competição, para participar, o jogador deve estar inscrito no dia anterior ao começo da 9ª rodada. Essa alteração foi realizada para ajudar o time de Pelotas, mas diminuiu o tempo para que novos jogadores sejam incluídos no Boletim Informativo Diário (BID), o que pode dificultar a inscrição do centroavante Luiz Adriano.