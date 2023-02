Grêmio analisa negócio por atacante Michael, do Al-Hilal

Após sondagens de diversos times brasileiros, o time saudita Al-Hilal definiu o valor para a venda do ponta-direita Michael em cerca de € 8 milhões (R$ 44 milhões). Com isso, o time desistiu de manter o jogador, que lá é reserva, e pretende vendê-lo por um preço alto. O treinador Renato Portaluppi sonha em ter Michael no Grêmio e segue pressionando a direção para que realize a compra. Entretanto, o valor é muito alto para os padrões do Tricolor. O colombiano Jaminton Campaz foi a maior aquisição da história do clube, com R$ 23,5 milhões investidos. Michael custaria praticamente o dobro aos cofres gremistas.

Portaluppi e Michael tem ótima relação desde que trabalharam juntos no Flamengo. O treinador conseguiu alçar o atacante à titularidade e ele retribui com gols e vitórias. No último sábado, após o empate contra o São Luiz, Renato afirmou que Michael mudaria o Tricolor de patamar e não esconde seu desejo de ter o atleta.

Portaluppi vê um problema no grupo de jogadores. Enquanto conta com mais de dez meio-campistas, o ataque tem falta de ponteiros para dar auxílio a Luis Suárez. O melhor jogador pelas pontas é Ferreira, que vem sofrendo com lesões e é uma promessa há anos. Além dele, há Everton Galdino e Gustavinho. Entretanto, esses atletas não possuem as características de Michael: velocidade, drible e capacidade para quebrar linhas. Esse estilo de atacante é essencial para o funcionamento do esquema de Portaluppi.

Apesar de difícil, a direção gremista analisa a contratação de Michael, pois entende a necessidade por mais qualidade nas pontas. Entretanto, para ter o jogador, Portaluppi teria de renunciar a outros atletas, como Thiago Santos, Diogo Barbosa e Lucas Silva, mantidos no grupo pelo treinador para situações específicas. Em relação ao negócio com o Al-Hilal, rumores dão conta de que o empresário Celso Rigo ajudaria o Grêmio com garantias.

O Grêmio retorna às atividades físicas nesta quarta-feira (22). Todos os atletas receberam folgas após o jogo do sábado. Apenas os lesionados recomeçaram a treinar na segunda-feira. A próxima partida do Imortal ocorre no sábado, às 20h, contra o Novo Hamburgo.