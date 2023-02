Inter faz proposta pelo volante Richard Rios, do Guarani

O Inter tenta a contratação do meio-campista colombiano Richard Rios, do Guarani. A tentativa de contratar o volante Cuellar demonstrou-se fracassada, pois o Al-Hilal ainda dificulta a negociação e não tem interesse em liberar o jogador. Por isso, o Colorado busca uma opção mais barata e tangível para compor o meio de campo. O clube fez uma proposta ao alviverde, mas que foi recusada. Os dirigentes do Bugre consideraram o valor oferecido muito inferior ao desejado.

Rios tem 22 anos e é elogiado por todos no Guarani. O jovem foi formado na base do Flamengo e é visto como um meio-campista organizador e uma grande promessa do futebol latino. Atualmente, o Guarani possui 50% dos direitos do atleta, e quer cerca de R$ 15 milhões para fechar negócio. As outras partes pertencem ao Flamengo (25%), e ao próprio atleta, que conta com o último quarto dos seus direitos. Santos e Red Bull Bragantino também têm interesse na contratação de Rios.

Além disso, o Inter está fechado com o centroavante Luiz Adriano e o volante Charles Aránguiz. Após esforço da direção colorada e dos próprios jogadores, os negócios estão garantidos.

Luiz Adriano é o mais provável de chegar para atuar no Gauchão, que encerra o prazo para inscrição no dia 24. O atacante ainda está no Antalyaspor, da Turquia, e não faz grande temporada por lá. São 22 partidas e quatro gols marcados. O importante é que ele já assinou um pré-contrato com o Inter. Há meses Luiz Adriano não recebe salário do time turco. Por isso, o centroavante propõe quitar as dívidas do Antalyaspor em troca de uma liberação antecipada. Espera-se a chegada de Luiz nos próximos dias para jogar o fim do Estadual.

Aránguiz também assinou pré-contrato com o Colorado. O vínculo tem início em julho deste ano e termina em junho de 2025. Ele está recuperado de uma lesão no quadril e deve retornar no meio da temporada. O centroavante Enner Valencia inda faz parte da lista de interesses do Inter, mas trata-se de uma negociação difícil e há possibilidade do atacante renovar com o Fenerbahçe, da Turquia.