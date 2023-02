São Luiz x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Um Grêmio reserva viaja a Ijuí para enfrentar o São Luiz neste sábado (18), às 16h30min, no Estádio 19 de Outubro. O Tricolor é líder do Campeonato Gaúcho, com 100% de aproveitamento - 21 pontos conquistados em sete jogos disputados. O time de Renato Portaluppi já está classificado para as eliminatórias do Estadual e, por isso, preservará titulares e aproveitará a partida da 8ª rodada para observar algumas peças do elenco.

Além de descansar os titulares, o treinador dará mais tempo de jogo para alguns jogadores da base, como o goleiro Adriel, atleta de 22 anos que fez boas defesas contra o Avenida, na última rodada, e Gabriel Silva, que vem ganhando mais tempo com Portaluppi. Outra atração é a possível estreia do meia-atacante Vina, que se apresentou nesta quarta-feira (15) e prometeu representar o torcedor em campo.

O São Luiz vem de um momento difícil no Estadual. O clube se encontra na 10ª posição da tabela, com apenas 6 pontos, dois à frente do primeiro possível rebaixado, o Aimoré. O time vem de uma derrota e um empate, e, além disso, acabou de demitir seu treinador, William Campos, e contratar Fabiano Daitx, que ainda tem pouco tempo de experiência com os atletas alvirrubros.

O histórico de confrontos entre as equipes é bastante desequilibrado. São 41 jogos, com 24 vitórias gremistas, 13 empates e apenas quatro triunfos do clube do Interior. Mesmo com a equipe reserva, o Grêmio segue sendo o favorito para vencer o duelo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Luiz - Pablo; Mizael (John Lennon), Rafael Goiano, Ricardo Talheimer e Márcio Goiano; Felipe Guedes, Paulinho Santos, Maurício e Álvaro; Negueba (Jarro) e Édipo. Técnico: Fabiano Daitx.

Grêmio - Adriel; Thaciano (João Pedro), Natã (Gustavo Martins), Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti (Thiago Santos), Lucas Silva (Darlan) e Vina (Gustavinho); Gabriel Silva (Ferreira), Everton Galdino e Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein, auxiliado por Fabricio Lima Baseggio e Cassio Pires Dornelles. Rodrigo Brand da Silva é o quarto árbitro.

SERVIÇO – SÃO LUIZ x GRÊMIO

Local: Estádio 19 de Outubro, em Ijuí;

Horário: 16h30min (Brasília) deste sábado (18);

Transmissão: RBS TV, SporTV e Premiere.