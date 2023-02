Inter tenta renovação de contrato com o atacante Pedro Henrique

Enquanto busca novos reforços, o Inter negocia a renovação do atacante Pedro Henrique, que deseja ser melhor valorizado. Entretanto, as tratativas estão um pouco amarradas. O empresário do atleta, Maickel Portela, recusou os termos para o acréscimo salarial proposto pelo clube, que desejava aumentar o salário do jogador em junho. O novo vínculo já está redigido, mas ainda não foi assinado pelas partes. A diretoria trabalha para agilizar o processo e finalizar a negociação. Segundo o site esportivo Transfermarkt, o atacante tem valor de mercado de € 2 milhões (R$ 11 milhões).

PH, que atualmente tem ganhos mensais na casa dos R$ 300 mil, faz um grande começo de temporada no Colorado, sendo o artilheiro e principal jogador do time. O atacante de 32 anos é a referência ofensiva do grupo e vem anotando gols em quase todas as partidas do Campeonato Gaúcho. Foram sete jogos, seis gols e uma assistência, ou seja, ele tem uma participação em gol por jogo, 54% do total de gols do time na competição.

Além de atuar pelas laterais do campo, Pedro também vem sendo improvisado como centroavante. A alteração de função permite que o técnico Mano Menezes utilize Mauricio e Wanderson no trio de ataque, o que gera mais ofensividade no terço final do campo, criando espaços para avanços dos meio-campistas. Com isso, o meia-armador Alan Patrick apoia com passes para quebrar linhas, e De Pena finaliza e cruza de fora da área.

Pedro Henrique tem vínculo firmado até junho de 2024 com o Inter, mas segue sendo observado e sondado por outros clubes brasileiros, como o São Paulo, que busca pontas para titularidade, e o Flamengo, interessado em renovar seu elenco. Ídolo da torcida colorada, PH já caiu nas graças por seu espírito aguerrido e pelo oportunismo mostrado dentro de campo.