Com reservas, Grêmio vai até Ijuí para enfrentar o São Luiz neste sábado

Um Grêmio reserva irá a Ijuí para enfrentar o São Luiz neste sábado, às 16h30min, no Estádio 19 de Outubro. Disparado na liderança do Campeonato Gaúcho, com 21 pontos conquistados em sete jogos disputados, o Tricolor preservará titulares e o técnico Renato Portaluppi aproveitará a partida para obervar algumas peças do elenco. O histórico de confrontos entre as equipes é bastante desequilibrado, são 41 jogos, com 24 vitórias gremistas, 13 empates e apenas quatro triunfos do clube do Interior.

A ideia de Portaluppi é seguir testando os novos reforços e dar mais oportunidades para jogadores que não vem ganhando muitos minutos. É o caso do goleiro Adriel, atleta de 22 anos que foi muito elogiado após fazer boas defesas contra o Avenida, na última rodada. A expectativa da torcida é ver a estreia do meia-atacante Vina, que se apresentou nesta quarta-feira e prometeu vestir a camisa e representar o torcedor em campo. O jogador recebeu o número 11, anteriormente utilizado por Guilherme. Outro quem também terá mais uma oportunidade como titular é Galdino, que vem marcando gols quando acionado.

Uma provável escalação teria Adriel; Thaciano (João Pedro), Natã, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti (Thiago Santos), Lucas Silva (Darlan) e Vina (Gustavinho); Gabriel Silva (Ferreira), Everton Galdino e Diego Souza.

Enquanto isso, o departamento médico segue trabalhando para recuperar alguns jogadores. O zagueiro Bruno Uvini e o lateral Fábio estão afastados por lesão, já Geromel se recupera de uma artroscopia no joelho esquerdo. Já o volante Pepê e o zagueiro Kannemann forçaram o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Avenida e cumprem suspensão.

Pensando no duelo com o Campinense, pela Copa do Brasil, no dia 1 de março, a direção aguarda o resultado da alteração de local da estreia. O clube paraibano avalia vender o mando de campo e levar a partida para o Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A troca seria positiva para o Tricolor, que teria de fazer uma viagem menor e evitaria desgaste antes do clássico Grenal, no dia 5, pelo Gauchão.