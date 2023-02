Direção colorada renova com volante Johnny até 2026

O Colorado publicou a renovação com o meio-campista Johnny Cardoso em seu site oficial, nesta quarta-feira (15). Johnny nasceu nos Estado Unidos, mas joga há tempo a categoria de base do Inter, no total são 102 jogos e cinco gols pelo clube.

Johnny estendeu o vínculo até 2026 e manteve a multa rescisória em € 60 milhões, mas recebeu um aumento salarial. A medida protege o Colorado em caso de negociações com o exterior. O atleta de 21 anos faz parte da seleção americana de futebol e é uma das apostas do Inter para o futuro do seu futebol.