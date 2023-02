Inter sonha com centroavante Enner Valencia, do Fenerbahçe

O Inter segue na busca por reforços de qualidade para o time. O objetivo da direção é buscar centroavantes e meio-campistas que tenham características de criação. Para isso, os dirigentes estão na Europa e contatam clubes com a intenção de fechar negócios. A cartada mais ousada é o centroavante Enner Valencia, do time turco Fenerbahçe. Após uma excelente participação na Copa do Mundo do Catar, Enner comandou as ações ofensivas da seleção do Equador e foi a grande estrela logo no começo da competição, ao marcar três gols em três jogos no torneio.

Com 33 anos, o equatoriano é um centroavante forte, com bom posicionamento e potência de chute, mas não é muito alto, com 1,77m de altura. O interesse seria fazer um pré-contrato com o jogador, pois seu vínculo termina em junho. O entrave é o interesse do futebol árabe e a grande quantia oferecida de salário.

Além do equatoriano, o Inter sonda Charles Aránguiz. A situação com o Bayern Leverkusen está avançando, e há chances de o clube alemão liberar o chileno antecipadamente. O volante de 33 anos teve problemas com lesões no quadril e tem interesse em retornar ao Brasil. Ele voltaria ao clube por cerca de R$ 650 mil por mês.

Já Luiz Adriano é o nome com a situação mais encaminhada. Mesmo com o contrato terminando em junho, o Inter tenta a liberação antecipada junto ao Antalyaspor da Turquia. O jogador quer retornar ao Colorado e já teria inclusive o acerto financeiro. Com contrato de produtividade, o atacante viria ganhando cerca de R$ 250 mil mais variáveis.

Por fim, a cereja do bola seria o volante Cuellar, do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Entretanto, há dois problemas relacionados à contratação do jogador de 29 anos. O clube árabe sofre com o Transfer Ban, ou seja, a impossibilidade de contratar jogadores, e não tem interesse em se desfazer de seus titulares. Além disso, Cuellar está nos holofotes pelo bom desempenho no Mundial de Clubes, e seria um negócio bastante caro para o clube gaúcho.

Enquanto isso, Mano segue preparando o time para o duelo com o São José, nesta quinta-feira, às 21h30min, pela 8ª rodada do Gauchão, no Beira-Rio. Precisando somar pontos para não complicar a classificação à próxima fase, o Colorado vai em busca dos três pontos diante do Zequinha.