Grêmio fará maratona entre Copa do Brasil e Grenal do Gauchão

O sorteio das chaves de enfrentamento da primeira fase da Copa do Brasil definiu o Campinense, da Paraíba, como adversário do Grêmio. A partida está marcada para o dia 1 de março, às 20h, no Estádio Governador Ernani Sátiro, o Amigão, em Campina Grande. É uma longa viagem para o Tricolor, que tem um clássico Grenal marcado para o dia 5, um domingo, às 20h, na Arena. Antes do enfrentamento com o maior rival, serão 3.746 km até a Paraíba.

Enquanto aguarda a estreia no torneio nacional, o técnico Renato portaluppi vai buscando a melhor formação para a equipe. Embora os resultados venham ocorrendo, afinal são sete vitórias em sete jogos disputados no Gauchão, o desempenho ainda não é dos melhores, avaliado pelo próprio treinador

O Tricolor vem enfrentando equipes menores e conforme já esperado, extremamente retrancadas. Com isso, aparece a dificuldade para romper esses esquemas. Além de não ter achado a escalação ideal, o Portaluppi reclamou do seu time nos últimos dois jogos do Estadual. Em busca do equilíbrio nos setores do campo, o Tricolor toma todos os cuidados para não repetir o vexame contra o Mirassol, na última edição do torneio.

Já o Campinense sabe do grande desafio que terá pela frente. Apesar de ser um dos maiores times do estado da Paraíba, a Raposa Cartola não tem grande representatividade nacional e terá que jogar com inteligência para avançar na Copa do Brasil.

Essa não será a primeira vez que as duas equipes se enfrentarão no torneio. Em 2015, o Tricolor, então comandado por Luiz Felipe Scolari, venceu os paraibanos duas vezes. Fora de casa, por 2 a 1. E, na Arena, por 2 a 0.

O Campinense não vive uma boa fase. Tanto no Estadual, quanto na Copa do Nordeste, o time comandado pelo técnico Leston Júnior. A torcida cobra bastante a direção e pede a saída do presidente Danylo Maia. Do elenco da Raposa, um velho conhecido da torcida gremista: o lateral-esquerdo Bruno Collaço, revelado na base do clube, atuou alguns anos e depois foi emprestado.

Após a folga nesta segunda-feira, o grupo se reapresenta nesta terça e inicia a preparação para o duelo com o São Luiz, em Ijuí, no próximo, sábado, pela 8ª rodada do Estadual. A tendência é que Portaluppi poupe a maioria dos titulares em função da longa viagem.