Enquanto busca reforços, Inter se prepara para encarar o São José

Enquanto a direção está na Europa em busca de reforços para o técnico Mano Menezes, o Inter já iniciou a preparação para o enfrentamento contra o São José, que ocorre nesta quinta-feira, às 21h30min, pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho.

O presidente Alessandro Barcellos viajou ao Velho Continente a convite da Li Liga para conhecer como o Campeonato Espanhol funciona e aproveitou para ir em busca de algumas peças para reforçar o elenco. Nesta segunda-feira, o mandatário esteve na Alemanha. Em princípio, não se sabe exatamente onde, mas suspeita-se que Barcellos possa ter tratado da vinda do meio-campista Aránguiz, do Bayer Leverkusen, Entre o clube e o jogador já estaria tudo encaminhado, O que falta é a liberação antecipada dos alemães, já que o chileno tem contrato até o meio do ano.

A diretoria segue ainda com conversas com o centroavante Luiz Adriano. Ídolo colorado com passagem importantíssima na conquista do Mundial de Clubes em 2006, onde marcou o ghol que garantiu o time na final com o Barcelona, o jogador de 35 anos gostaria de retornar ao clube que o projetou ao futebol. Atualmente, ele está no Antalyaspor, da Turquia. Para voltar a Porto Alegre, Luiz Adriano está disposto a reduzir seus ganhos mensais, mas o que trava sua vinda é o vínculo com os turcos até metade do ano. Além disso, o jogador tem valores a receber por lá.

Enquanto isso, Mano Menezes começou a preparar o time nesta segunda-feira para a próxima rodada do Gauchão. A ausência foi o lateral-direito Mário Fernandes. O jogador naturalizado russo se chocou com o volante Johnny na vitória por 1 a 0 sobre o Brasil de Pelotas, sábado, no Bento Freitas, sofreu um corte e precisou levar oito pontos no supercílio. O atleta está em protocolo de concussão, não irá treinar até esta quarta-feira, ficando de fora do enfrentamento com o Zequinha.

Os titulares realizaram o tradicional trabalho de recuperação física na academia, enquanto os reservas foram a campo.

A boa notícia é que o zagueiro argentino Gabriel Mercado está totalmente recuperado e deve ser titular no Beira-Rio. Após se recuperar de uma lesão muscular na panturrilha esquerda, o defensor formará dupla ao lado de Vitão nesta quinta-feira. A volta dele é importante para dar mais opções no setor defensivo, além disso, o técnico irá preservar Rodrigo Moledo, que vem de uma sequência longa de partidas neste início de temporada.

Já o volante Gabriel Baralhas também segue sendo observado por suas características defensivas. Ele pode até começar o próximo jogo do Gauchão.

O Colorado inicia a 8ª rodada, com 13 pontos na tabela, na vice-liderança do Gauchão. Antes do duelo com o Zeca serão realizados mais dois treinamentos,