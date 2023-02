Kansas City Chiefs supera o Philadelphia Eagles e conquista o Super Bowl

Em uma decisão marcada pelas reações e viradas no placar, a equipe do Kansas City Chiefs venceu o Super Bowl, a decisão da principal liga do futebol americano (NFL), ao bater o Philadelphia Eagles por 38 a 35 neste domingo. O título da temporada 2022 (edição LVII) foi conquistado em um campo neutro em Phoenix, no Arizona. Depois de o Eagles ter dominado boa parte do jogo (foi para o intervalo com 24 a 14), o Chiefs conseguiu a virada por 38 a 35. Foi a segunda maior virada da história da liga americana.

O confronto sinaliza, de forma simbólica, a passagem da bola oval entre diferentes gerações. Após a aposentadoria do quarterback Tom Brady, que marcou uma era na NFL após mais de 20 anos na liga e sete títulos, a final marcou o duelo particular entre Patrick Mahomes e Jalen Hurts, líderes de suas franquias e que formam a dupla mais jovem a se enfrentar em um Super Bowl. Com grande atuação, Mahomes, atual MVP da NFL, levou a melhor e levanta seu segundo troféu em seu terceiro Super Bowl.

O Kansas City Chiefs encarou sua terceira disputa de Super Bowl em quatro anos. A receita do sucesso passa mais uma vez por Patrick Mahomes, um dos maiores nomes da NFL. Ao chegar a seu terceiro Super Bowl, ele igualou uma marca de Tom Brady e se tornou o segundo quarterback da história a disputar três finais em seus seis primeiros anos na NFL.

Os problemas físicos, principalmente uma lesão no tornozelo durante a segunda rodada dos playoffs, foram um desafio que ele precisou superar na decisão. Mahomes voltou a sentir dores no tornozelo no final do primeiro tempo.

DECISÃO MARCADA POR REAÇÕES E VIRADAS NO PLACAR

O Super Bowl coloca frente a frente o campeão da Conferência Nacional e o vencedor da Conferência Americana. Na maioria das vezes, um time de campanha irregular cresce nos playoffs e avança à decisão, mas não foi o caso neste ano. As duas equipes chegaram à decisão com as melhores campanhas de suas conferências.

A partida começou equilibrada e em um ritmo frenético. No primeiro período, o Philadelphia abriu o placar com uma grande campanha com touchdown de Jalen Hurts, ponto extra convertido e 7 a 0 no placar. Os Chiefs responderam com um passe de Patrick Mahomes para Travis Kelce correr sozinho para a endzone. A conversão do ponto extra igualou a partida.

O estádio explodiu no começo do segundo período com um passe de 45 jardas de Hurts na endzone para AJ Brown, que recepcionou de forma perfeita. Os passes de Hurts eliminaram quaisquer dúvidas sobre suas condições físicas, especialmente seu ombro. O Philadelphia Eagles abriu 14 a 7. Embora estivesse bem no jogo, Hurts cometeu um erro, soltando a bola e permitindo que Nick Bolton recuperasse e corresse para a endzone (fumble retornado em touchdown). Novamente tudo igual no Arizona: 14 a 14. O lance colocou fogo na partida.

No final do segundo quarto, Hurts conseguiu dar a volta por cima. O Philadelphia dominou o primeiro tempo, limitando o tempo de bola em campo de Patrick Mahomes. Com isso, conseguiu abrir vantagem de 10 pontos. Mahomes voltou a sentir dores no tornozelo no final do segundo quarto.

No início do segundo tempo, o MVP da NFL mostrou sua genialidade e realizou uma campanha perfeita que terminou em touchdown. Mesmo lesionado, ele reabriu a disputa pelo título. A reação se consolidou no início do quarto período quando Kadarius Toney ameaçou a rota pelo meio do campo, Mahomes conectou com o recebedor, que entrou andando na endzone. Embora os Eagles dominassem as principais estatísticas, os Chiefs viraram o jogo: 28 a 27. Foi a primeira vez que Eagles ficaram atrás no placar nos playoffs. E a diferença foi ampliada para 35 a 27.

Em nova reviravolta, os Eagles conseguiram um touchdown, mais dois pontos, e Hurts buscou novo empate. Faltando pouco mais de 2 minutos, Mahomes conseguiu nova arrancada. No final, o Kansas City Chiefs venceu por 38 a 35 chutando um field goal faltando poucos segundos.