Com gol polêmico, Grêmio vence o Avenida e dispara na liderança

Pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho, o Grêmio disparou na liderança da competição ao vencer neste domingo (12) o Avenida por 2 a 0. Os gols da vitória do Tricolor foram marcados por Cristaldo e Everton Galdino. O time treinado por Renato Portaluppi lidera a competição com 21 pontos e, com o resultado, abre oito pontos de vantagem para o segundo colocado, o Inter, com 13. Uma das novidades da partida foi a presença do goleiro Adriel, de 22 anos.

O primeiro tempo começou em ritmo acelerado com os dois times em busca do gol. Aos 6 minutos, Rafael Carrilho chutou forte da entrada da área, assustando o goleiro Adriel. Aos 14 minutos, após uma cobrança de falta, o goleiro Tricolor fez uma grande defesa mandando a bola para escanteio. Já o Grêmio teve duas oportunidades em faltas batidas por Reinaldo e Cristaldo. Bem armado na defesa, o Avenida não dava espaços para o centroavante Luis Suárez concluir a gol, e conseguia trocar passes de forma organizada, fazendo um confronto de igual para igual com o Tricolor.

Aos 12 minutos do segundo tempo, o lance que mudou a história da partida. Pepê fez cobrança rápida de falta pelo lado esquerdo, próximo da linha de fundo, aproveitando a desatenção da defesa visitante. O centroavante Suárez fez o passe de lado e Franco Cristaldo chutou no canto esquerdo, sem goleiro, para abrir o placar. O time do Avenida reclamou da cobrança sem autorização e os dois zagueiros, Marcão e Micael, foram expulsos pelo árbitro Francisco Soares Dias.

A partir daí, só o Grêmio jogou, enquanto o Avenida, com dois a menos, tratava de se defender. Aos 47 minutos, após um chute de Suárez, o goleiro Rodolfo Castro rebateu a bola, que sobrou para Everton Galdino mandar para o fundo da rede. Na próxima rodada do Gauchão, o Grêmio enfrenta o São Luiz, em Ijuí, no sábado (18), às 16h30min.

Grêmio (2): Adriel; Fábio (Thaciano), Bruno Alves, Kannemann (Diego Souza) e Reinaldo; Villasanti e Pepê (Carballo); Bitello, Cristaldo (Everton Galdino) e Gabriel Silva (Gustavinho); Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Avenida (0): Rodolfo Castro; Lucas Lopes (Biel Potiguar), Micael, Marcão e César Nunes; Jeferson, Rafael Carrilho (Adeíslon Maranhão), Dionatan Tinga (Vitor Dadalt) e Garré (PH); Grafite e João Pedro (Jessé). Técnico: Matheus Coelho (auxiliar).

Arbitragem: Francisco Soares Dias, auxiliado por Michael Stanislau e Conrado Bittencourt Berger.