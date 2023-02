Grêmio anuncia a contratação do meia Vina, ex-Ceará

O Grêmio anunciou no início da tarde deste sábado (11) a contratação de Vina, do Ceará. O jogador já está em Porto Alegre desde esta sexta-feira (10) fazendo exames médicos.

A contratação é um pedido do técnico Renato Portaluppi. Vina é desejo antigo do clube e chega para brigar por uma vaga na armação no disputado meio-campo tricolor.

A negociação ocorre por empréstimo com prazo de um ano. O clube tricolor pagará o salário do jogador quase integralmente.

O jogador pode atuar tanto centralizado quanto aberto pela direita e é considerado a peça que faltava na reformulação do elenco gremista. Com 31 anos, ele disputou 55 jogos, com 12 gols e cinco assistências na temporada passada.

A chegada dele é reflexo da dificuldade do time gaúcho em fechar com Michael, do Al Hilal, da Arábia Saudita.