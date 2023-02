Inter negocia retorno do centroavante Luiz Adriano ao Beira-Rio

Precisando reforçar o elenco neste início de temporada, o Inter entrou em contato com ex-jogadores colorados para negociar possíveis retornos. O primeiro deles é o centroavante Luiz Adriano, atualmente no Antalyaspor, da Turquia. O jogador de 35 anos tem vínculo contratual até junho deste ano, e já poderia assinar um pré-contrato com o Colorado.

Luiz Adriano tem interesse em voltar ao futebol brasileiro e conversa com seu atual clube sobre uma possível saída. Ele seria um reforço importante para a posição mais necessitada no Inter, a de centroavante. As tratativas pelo jogador formado no Celeiro de Ases estão em estágio avançado, mas o jogador só chegaria no segundo semestre, com um salário na casa dos R$ 200 mil, com um contrato de produtividade.

Além disso, há sondagem pelo meio-campista Charles Aránguiz, de 33 anos. O chileno joga atualmente pelo Bayern Leverkusen, da Alemanha. Aránguiz teria reduzido a pedida salarial para aumentar as chances de retornar ao Beira-Rio. O novo valor seria perto dos R$ 650 mil mensais. Apesar do interesse, a negociação ainda está em fase inicial e o meio-campista, assim como o atacante, poderia vir a Porto Alegre no meio da temporada.