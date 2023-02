Grêmio x Avenida: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Grêmio enfrenta o Avenida neste domingo (12), às 16h, na Arena. A partida é válida pela 7ª rodada do Campeonato Gaúcho é mais uma chance para o Tricolor manter a sequência de vitórias no Gauchão e aumentar sua vantagem na liderança. Foram seis jogos e seis vitórias, ou seja, 18 pontos e 100% de aproveitamento.

Apesar da primeira colocação na tabela, o técnico Renato Portaluppi não está satisfeito com o time, e discutiu muito com os atletas após o jogo contra o Juventude. A equipe venceu por 3 a 2, mas permitiu que os Jaconeros marcassem duas vezes e tivessem o domínio completo no segundo tempo. O treinador ainda procura o ponto de equilíbrio do time, e disse que o volante Villasanti será titular neste domingo.

Há chance de Bitello ficar fora do confronto por lesão. O volante sofreu uma falta violenta contra o Ju e saiu de campo mancando. Quem não faz mais parte do elenco é o colombiano Campaz. Ele foi emprestado até o final do ano, com opção de compra, aos argentinos do Rosario Central.

O Avenida vem de uma vitória e uma derrota e está na quinta posição, com oito pontos. Espera-se uma postura reativa do clube visitante. O alviverde deve tentar jogar nos erros do Tricolor e garantir uma vitória simples para subir na tabela.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Brenno; Fábio (Thaciano), Bruno Alves, Kannemann, Reinaldo; Villasanti, Pepê; Gustavinho (Bitello), Cristaldo, Ferreira; Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Avenida - Rodolfo Castro; Lucas Lopes, Micael, Marcão, César; Jeferson, Carrilho, Tinga, Garré; PH e Carlos Alexandre. Técnico: Matheus Coelho.

Arbitragem - Francisco Soares Dias, auxiliado por Michael Stanislau e Conrado Bittencourt Berger.

SERVIÇO - GRÊMIO x AVENIDA

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre;

Horário: 16h (Brasília) deste domingo (12);

Transmissão: Premiere.