Real Madrid e Al-Hilal fazem a final; Flamengo disputa o terceiro lugar

O Al Hilal, da Arábia Saudita, e o Real Madrid, da Espanha, vão se enfrentar pela final do Mundial de Clubes neste sábado, às 16h, no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, no Marrocos. O time árabe chegou à decisão após superar o Flamengo por 3 a 2, na terça-feira, com gols de Salem Al-Dawsari e Vietto. o centroavante Pedro fez os dois do Rubro-Negro.

A derrota do Urubu repercutiu com muita força no Brasil. Foi a quarta vez que um clube brasileiro caiu nas semifinais de um Mundial de Clubes. Comparado com a derrota do Galo para o Raja Casablanca, Inter e Mazembe, e Palmeiras e Tigre, o resultado demonstra a evolução do futebol e a dificuldade dos times brasileiros no enfrentamento de equipes estrangeiras. Entretanto, o Al-Hilal é um time com alto investimento, que tem o volante Cuellar e o ponta Michael, ex-jogadores do Flamengo.

para a disputa do terceiro lugar, o zagueiro Léo Pereira e o lateral-esquerdo Filipe Luís estão fora. Os dois sofreram lesões e já iniciaram tratamento com o departamento médico. Léo Pereira sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda durante a derrota para o Al-Hilal na semifinal. Fabrício Bruno deve ser o titular na defesa. Já Filipe Luís sofreu uma lesão na fáscia plantar do pé direito durante a estadia do Flamengo no Marrocos.

Flamengo e Al-Ahly jogam pelo terceiro lugar da competição, neste sábado, às 12h30min, no Estádio Tânger. O clube carioca se prepara para enfrentar uma equipe muito organizada e com jogadores habilidosos.

Centenas de torcedores rubro-negros se deslocaram ao Marrocos após a derrota na semifinal, frustrando os planos de apoiar o time em uma suposta decisão.

Já os Merengues derrotaram o Al-Ahly por 4 a 1. Mesmo com uma grande lista de desfalques, incluindo o goleiro titular Courtois, o zagueiro Militão e o centroavante Benzema, o Real fez bom jogo contra a equipe egípcia e se classificou com estilo para a final. Os gols foram marcados por Vini Jr., Valverde, Rodrygo e Arribas. Maâloul fez o único do Al-Ahly, que fez uma boa partida, mas não conseguiu bater a força do gigante espanhol.

Durante a semana, a frase de Rodrygo causou polemica. O atacante afirmou que era esperado que o Al-Hilal passasse pelo Flamengo, e que os espanhóis estavam crentes por esse confronto na final.