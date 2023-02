Sem Ferreirinha, Grêmio visita o Juventude, pela 6ª rodada do Gauchão

O Grêmio enfrenta o Juventude, nesta quinta-feira (9), às 19h30min, no Estádio Alfredo Jaconi. Com uma campanha irretocável em números, o Tricolor ainda busca a melhor formação e utiliza o Campeonato Gaúcho para isso. O técnico Renato Portaluppi deve fazer mais mudanças no meio de campo e não contará com o atcante Ferreirinha, preservado por desgaste físico. Com isso, Galdino deve ser o titular no ataque.

Além disso, Diogo Barbosa deve ganhar mais uma chance na lateral-esquerda, enquanto Bruno Albes substitui Uvini, lesionado, na zaga. A provável escalação gremista pode ter Brenno; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa; Carballo, Pepê, Cristaldo, Bitello e Galdino; Luis Suárez. O uruguaio está confirmado como principal atração no Alfredo Jaconi.

Enquanto o time subia à Serra, a direção gremista finalizava as tratativas com o Ceará para ter o meio-campista Vina como reforço para a temporada. Para jogar em Porto Alegre, o atleta de 31 anos tem montado um contrato de dois anos e receberá cerca de R$ 350 mil de salário. Ele é visto como um bom substituto para a posição do argentino Cristaldo. Vina é um meia-atacante finalizador com habilidades de armação e tem como características passe de infiltração e chute de fora da área.

Ainda com o Ceará, o Grêmio finaliza as tratativas para o empréstimo de Pedro Lucas, meia-armador da base que teve pouco espaço no profissional. O atleta de 20 anos deve jogar a temporada pelo Vozão para ganhar experiência.

Além disso, o meia colombiano Jaminton Campaz está sendo negociado com o argentino Rosario Central. A conversa envolveria um empréstimo do jogador por US$ 800 mil com cláusula de compra de de US$ 1,5 milhão. O negócio está bastante avançado e o Tricolor considera aceitável o valor posto por Campaz, pois acredita que o meia foi incapaz de se adaptar ao futebol brasileiro.

Já o atacante Guilherme será emprestado ao Fortaleza, do técnico Juan Pablo Vojvoda. Após não fechar negócio com Curitiba e Sport, o Leão aceitou os termos do Tricolor para empréstimo até o fim da temporada. Sem espaço com Portaluppi, Guilherme terá novos ares para reencontrar seu futebol.