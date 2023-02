Eliminação faz Flamengo ser o quarto brasileiro a cair na semi do Mundial

O Flamengo perdeu para o Al-Hilal por 3 a 2 no Mundial de Clubes da Fifa nesta terça-feira (7). Com a derrota, o Rubro-Negro se junta a Palmeiras, Atlético-MG e Inter como os únicos clubes brasileiros que caíram na semi da competição.

A equipe comandada por Vitor Pereira sofreu logo no começo da partida ao cometer um pênalti aos três minutos e já ficar atrás no placar. Ainda na primeira etapa, Pedro empatou o confronto, mas nos acréscimos Gerson cometeu mais uma penalidade máxima contra o Fla e ainda foi expulso.

O segundo tempo começou com a equipe carioca com revés no marcador e com um jogador a menos. Apesar de o Flamengo tentar de todas as formas o empate, quem conseguiu balançar as redes mais uma vez foi o Al-Hilal, que apostou nos contra-ataques. No apagar das luzes, o camisa 9 diminuiu a vantagem dos sauditas, mas não foi o suficiente.

Com o resultado, o Mengo espera a partida entre Real Madrid e Al-Ahly - nesta quarta (8), às 16h - para saber quem vai enfrentar na disputa pelo terceiro lugar do Mundial.

INTER x MAZEMBE

O Colorado chegou para o Mundial após ter vencido o Chivas Guadalajara, do México, na final da Libertadores de 2010. Apesar disso, tem no currículo o fato de ter sido o primeiro time brasileiro a não chegar na final do Mundial.

O Inter enfrentou o Mazembe, da República Democrática do Congo, e foi surpreendido pela equipe africana. Apesar de ter sido superior durante o confronto, isso não resultou em gols para os gaúchos. Do outro lado, o Mazembe se segurou na defesa e contra-atacou com muita velocidade.

Como resultado disso, os africanos venceram a partida por 2 a 0 e chegaram à final da competição pela primeira vez.

ATLÉTICO-MG x RAJA CASABLANCA

O Galo conquistou a vaga para o campeonato da Fifa depois de ter conquistado a Copa Libertadores de 2013 ao vencer o Olímpia, do Paraguai. A campanha do Atlético entrou para a história, já que esse foi o primeiro título do clube da competição continental. No entanto, o sonho do Mundial foi interrompido logo na semifinal.

A equipe de Ronaldinho Gaúcho -que não teve uma noite muito inspirada- não conseguiu furar a defesa do Raja nem foi segura o suficiente para evitar os contra-ataques marroquinos. Com isso, o Atlético foi derrotado por 3 a 1 e não disputou a final contra o Bayern de Munique.

PALMEIRAS x TIGRES

O Alviverde foi para o Mundial após vencer o Santos na final da Libertadores de 2020, que aconteceu em janeiro de 2021 por conta da pandemia da covid-19. Com isso, a competição da Fifa foi realizada apenas uma semana depois da conquista da Liberta.

A partida foi bastante disputada, mas o Palmeiras apresentou um futebol abaixo do esperado. Além disso, os mexicanos ainda contaram com uma falha de Luan no início do segundo tempo, ao fazer um pênalti sobre Carlos González, resultando no único gol do confronto.

Com a vitória, o Tigres conseguiu algo histórico ao se tornar a primeira equipe mexicana a disputar a final da competição.