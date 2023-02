Juventude x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Grêmio enfrenta o Juventude nesta quinta-feira (9), às 19h30min, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A partida será válida pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho e é mais uma chance para o Tricolor manter a sequência de vitórias no Gauchão 2023 e aumentar sua vantagem na liderança. Foram cinco jogos e cinco vitórias, ou seja, 15 pontos e 100% de aproveitamento.

Apesar da primeira colocação na tabela, o técnico Renato Portaluppi não está satisfeito com o time, e vem testando jogadores em diferentes posições. Uma das apostas é o ponta-direita Gustavinho, que ouviu muitos conselhos e avisos do treinador durante os treinos da semana. Bruno Uvini lesionado deve ser substituído por Bruno Alves.

Já o Juventude vem de uma derrota para o Ypiranga e muita reclamação da arbitragem em função de dois pênaltis marcados em Erechim. Mesmo com a diferença técnica dos times, os Jaconeros devem apostar na força física e na velocidade para quebrar a sequência do Tricolor. O Ju tem seis pontos e está na oitava colocação do Gauchão.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Juventude - Pegorari; Daniel Guedes, Danilo Boza, Felipe Guedes, Guilherme Guedes; Jadson, Wesley, Mandaca, Fernando Boldrin; David e Daniel Cruz. Técnico: Celso Roth.

Grêmio - Brenno; Fabio, Bruno Alves, Kannemann, Diogo Barbosa; Carballo, Pepê, Bitello, Cristaldo, Ferreira; e Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem: Jean Pierre Goncalves Lima, auxiliado por Lucio Beiersdorf Flor e Andre da Silva Bitencourt.

SERVIÇO - JUVENTUDE X GRÊMIO

Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul;

Horário: 19h30min (Brasília) desta quinta-feira (9);

Transmissão: Premiere.