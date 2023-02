Flamengo tem erros individuais e cai para o Al-Hilal, na semifinal do Mundial de Clubes

Agora, o Al-Hilal eséra o vencedor do duelo entre Real Madrid e Al Ahly, do Egito, que se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h. A decisão será disputada no sábado, às 16h, em Rabat. Ao Flamengo, resta a disputa pelo terceiro lugar, no mesmo dia, mas às 12h30min.