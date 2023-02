Com a volta dos dois atacantes, Inter recebe o Caxias, no Beira-Rio

O Inter enfrenta o Caxias, nesta quarta-feira, às 21h30min, no Estádio Beira-Rio, pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho. Em "jogo de seis pontos", já que a equipe da Serra está apenas um ponto atrás do Colorado, o time de Mano Menezes tenta retomar o caminho das vitórias, após o empate sem gols com o Novo Hamburgo, no domingo.

O Inter é vice-líder do Gauchão com nove pontos conquistados, seguido por Caxias, São José, Avenida e Brasil de Pelotas, todos empatados com oito. Portanto, a vitória em casa é importante para manter a vantagem na tabela de classificação e apresentar um bom espetáculo para o torcedor, que esperava mais da atuação contra o Noia.

Já o Caxias vem de duas vitórias e um empate, e deve tentar tirar pontos do Colorado no Beira-Rio. Apesar de ser uma equipe mais fraca, o visitante vem fazendo boas campanhas nos últimos anos e deve jogar por uma bola para matar a partida e depois se fechar defensivamente.

O provável Inter deve ter Keiller; Bustos, Moledo, Vitão e Renê; Baralhas, De Pena, Alan Patrick e Mauricio; Wanderson e Pedro Henrique.

Enquanto isso, a direção analisa o mercado de transferências. O zagueiro uruguaio Bruno Méndez, que passou pelo clube em 2021 e 2022, emprestado pelo Corinthians, retornou ao time paulista e vem ficando na reserva. Com contrato encerrando no final do ano, o Inter está de olho na volta do defensor.

A direção o considera um ótimo jogador e sabe da identificação que ele tem com o Colorado e com a torcida. Sem movimentação do Timão para renovar, o clube começa a mover as peças para uma possível contratação.

Enquanto isso, todos esperam a definição da Fifa sobre a normativa relacionada com os jogadores da Ucrânia e da Rússia, que definirá o futuro do zagueiro Vitão no Brasil. Mesmo considerando o grupo atual qualificado, a diretoria busca mais atacantes e meio-campistas para reforçar o atual elenco, principalmente para a disputada da Libertadores.