Novo Hamburgo x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Embalado pela segunda vitória seguida no Campeonato Gaúcho, o vice-líder Inter vai até o Vale dos Sinos para enfrentar o Novo Hamburgo e as péssimas condições do gramado do Estádio do Vale, neste domingo (5), pela 5ª rodada da competição. O técnico Mano Menezes já antecipou que mandará a campo uma escalação com jogadores com força, além de preservar algumas peças. Boa oportunidade para testar Gabriel Baralhas como titular ou até mesmo mandar três atacantes a campo, com Wanderson, Pedro Henrique e Alemão.

Já o Novo Hamburgo vai estrear um novo comandante diante do Colorado. Ainda sem vencer no Estadual, o Anilado tem dois empates e duas derrotas. A direção chamou Edinho Rosa, que já passou pelo clube e acabou de ser demitido do Aimoré. Seu auxiliar-técnico é o ex-jogador Pretto, com uma história vitoriosa pelo Noia. Último campeão gaúcho vindo do Interior, o Novo Hamburgo superou justamente o Inter, em 2017.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Novo Hamburgo - Lucas Maticoli; Barbieri, Kesley, Guilherme Mattis e Régis; Vico, Filipe Fraga e João Lucas; Matheus Lagoa, Dionathã e Lucas Gaúcho. Técnico: Edinho Rosa.

Inter - Keiller; Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Johnny e Carlos De Pena; Mauricio e Alan Patrick; Pedro Henrique e Wanderson. Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem - Douglas Schwengber da Silva, auxiliado por Lucio Beiersdorf Flor e Estefani Adriati Estrela da Rosa.

SERVIÇO - NOVO HAMBURGO x INTER

Local: Estádio do Vale, em Novo Hamburgo;

Horário: 20h30min (Brasília) deste domingo (5);

Transmissão: Premiere.