Grêmio x Aimoré: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O único time com 100% de aproveitamento entra em campo neste sábado (4), pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho. Pela segunda vez diante de seu torcedor, o Grêmio recebe o Aimoré, penúltimo colocado. A tendência é de que o técnico Renato Portaluppi siga promovendo alguns testes na equipe, principalmente no meio-campo. No mais, o time deve ser titular, muito próximo do que venceu o Esportivo por 2 a 0, no meio da semana.