Cristiano Ronaldo marca primeiro gol pelo Al Nassr, mas time fica no empate

Al-Nassr e Al-Fateh empataram por 2 a 2 pelo Campeonato Saudita. Cristiano Ronaldo marcou seu primeiro gol em jogos pelo Al-Nassr. A atuação ficou marcada também por duas chances claras perdidas.

Anderson Talisca deixou o dele contra o time do volante Petros, ex-Corinthians e São Paulo. O Al-Nassr lidera a liga saudita com 34 pontos, à frente do Al Shabab pelo saldo de gols.

Cristiano Ronaldo perdeu ótima chance após bola na trave de Talisca, no primeiro tempo. Ele teve o rebote dentro da área, livre de marcação, mas chutou por cima. Dez minutos depois, ele recebeu sozinho na marca do pênalti e mandou na trave. O gol só saiu de pênalti, no segundo tempo.

Foi o primeiro gol de Cristiano pelo Al-Nassr. Ele já tinha marcado dois no amistoso das estrelas da liga saudita contra o PSG, mas aquele time era formado também por jogadores do rival Al Hilal.

Talisca foi expulso nos acréscimos por dar um pisão em Petros. A princípio o árbitro deu cartão amarelo, mas mudou para o vermelho depois de ver o lance no VAR.