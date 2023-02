Grêmio tem volta dos titulares para manter os 100% de aproveitamento

Renato Portaluppi e Bento Gonçalves sempre que se encontram é uma festa. Embora tenha nascido em Guaporé, o técnico do Grêmio tem parentes na terra do vinho e é sempre muito festejado cada vez que retorna à Serra. Nesta quarta-feira (1), o Tricolor encara o Esportivo, às 20h, na Montanha dos Vinhedos, com promessa de casa cheia, já que a torcida quer ver de perto o novo ídolo Luis Suárez que volta ao time após ter ficado de fora do jogo contra o São José. O objetivo é conquistar mais três pontos e seguir com os 100% de aproveitamento no Campeonato Gaúcho.

O último treino antes da viagem para Bento foi fechado em Porto Alegre. Portaluppi faz mistério, mas a tendência é de que os titulares preservados na vitória sobre o Zeca voltem nesta quarta-feira. Com isso, o goleiro Brenno, o lateral-esquerdo Reinaldo, o zagueiro Kannemann, o meio-campo Pepê e o centroavante Suárez retornam naturalmente.

A grande dúvida que fica é de quem irá compor o meio-campo. A dúvida está entre dois gringos: Villasanti e Carballo. O paraguaio foi titular no último domingo e teve boa movimentação mesmo com as péssimas condições do piso sintético. Já o uruguaio foi contratado para ser titular no setor e Portaluppi está tendo um problema bom para resolver neste início de temporada.

Uma outra dúvida está mais à frente, entre Galdino e Cristaldo. Caso o técnico opte pelo argentino, a equipe joga mais centralizada. Já com o jogador vindo do Tombense, o time joga mais pelas pontas. Dessa forma, uma possível escalação gremista tem Brenno; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti (Carballo), Pepê e Bitello, Cristaldo (Galdino) e Ferreira; Suárez.

Pelo excesso de estrangeiros no elenco, quem ficou de fora da delegação foi o colombiano Campaz. Além dele, o atacante Guilherme, de atuação contestada no domingo, também não viajou para Bento com o grupo.