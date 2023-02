Gauchão: Contra o Ypiranga, Inter tenta manter o embalo da vitória

Antes de entrar em campo nesta quinta-feira (2), às 16h30min, diante do Ypiranga, de Erechim, no Beira-Rio, a direção do Inter finalmente pôs fim à novela envolvendo o atacante Mikael. Nesta terça-feira (31), o clube anunciou a rescisão de contrato com o jogador, após seis meses de contrato e apenas doze minutos em campo. O vínculo iria até julho deste ano.

Contratado por empréstimo junto a Salernitana, da Itália, o atacante de 23 anos estava sem espaço e vinha sofrendo com problemas com a balança. Ciente disso, o Colorado fez uma aposta e apresentou Mikael no dia 28 de julho. Desde então, ele perdeu 11 quilos, atuou por apenas 12 minutos na eliminação para o Melgar na Sul-Americana, e ainda foi banco em outras três partidas.

Uma lesão no tornozelo direito na reta final de 2022 praticamente acabou com qualquer chance do jogador ter uma sequência de jogos. Para piorar a situação, Mikael recebeu uma cartilha com orientações para se reapresentar com condições físicas adequadas, algo que não ocorreu. Assunto recorrente nas entrevistas da direção e do técnico Mano Menezes, o atacante foi sendo deixado de lado até ter seu contrato rescindido.

Sem muitas opções para o ataque, Mano tem agora Alemão e o jovem Lucca como alternativas e está no mercado atrás de reposições. Para esta quinta-feira, eles devem ser banco, já que Pedro Henrique seguirá como titular improvisado como centroavante ao lado de Wanderson. Antes do enfrentamento com a equipe de Erechim, o Colorado realiza um último treino nesta quarta-feira.

A equipe para encarar o Ypiranga deve ser a mesma que goleou o São Luiz, com eiller; Bustos, Moledo, Vitão e Renê; Johnny e De Pena; Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Pedro Henrique. Quem fica à disposição é Gabriel Baralhas, que teve seu nome publicado no BID da CBF. Com pouco tempo para recuperar os atletas e as péssimas condições do gramado do Estádio do Vale, palco do duelo com o Novo Hamburgo, no próximo domingo, a tendência é de um time misto para a próxima rodada.