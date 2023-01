Artilheiro da Copa, Mbappé sofre com escassez de gols na Ligue 1

Autor de oito gols em sete jogos na Copa do Catar 2022, Kylian Mbappé não tem conseguido manter essa fome toda no Campeonato Francês. De volta ao cotidiano do Paris Saint-Germain (PSG), o artilheiro do torneio de futebol mais importante do planeta só marcou uma vez nas cinco rodadas da Ligue 1 disputadas desde a retomada do calendário, no fim de dezembro.

Mbappé fez um gol logo no primeiro jogo do PSG depois de sua volta da seleção (vitória por 2 a 1 sobre o Strasbourg). Depois, passou em branco contra Lens, Rennes e Reims, além de ter desfalcado o clube contra o Angers.

O astro só lembrou suas grandes atuações do Mundial em um torneio de menor relevância, a Copa da França. Na goleada por 7 a 0 sobre o Pays de Cassel, uma equipe amadora, ele marcou cinco vezes.

O incômodo período de seca afastou o atacante francês da parte de cima da briga pela Chuteira de Ouro, o prêmio concedido ao artilheiro máximo dos campeonatos nacionais da Europa na temporada.

O camisa 7 do PSG tem 26 pontos, resultado dos 13 tentos anotados na Ligue 1, e divide a sexta posição com outros cinco jogadores. Ou seja, na prática, ocupa também o décimo lugar. Sua pontuação é pouco mais da metade da do líder da disputa, o norueguês Erling Haaland, do Manchester City, que já soma 50.

A equipe da capital francesa também está sofrendo com a escassez de gols de Mbappé. Apesar de continuar na liderança do campeonato nacional, viu sua vantagem para o Lens, segundo colocado, cair de cinco para três pontos desde o final da Copa do Mundo.

O maior vencedor da história da Chuteira de Ouro é Lionel Messi, que levantou seis troféus (2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019). Nesta temporada, o campeão mundial com a seleção argentina marcou oito vezes pelo Paris Saint-Germain na Ligue 1 francesa e aparece apenas na 87ª posição (16 pontos).

Sem grandes goleadores consagrados no cenário internacional na atualidade, o Brasil já completou 20 anos de jejum. A última vez em que o país do futebol faturou o prêmio foi em 2001/2002, com Jardel, na época jogador do Sporting.

O ex-centroavante do Grêmio também levantou o troféu em 1998/1999. Além dele, apenas Ronaldo (1996/1997) já havia colocado a terra pentacampeã mundial no lugar mais alto do pódio.

Na atual temporada, Jairo (ex-Botafogo e Internacional, atualmente no Pafos, do Chipre) e Neymar (PSG) são os brasileiros mais bem classificados. Eles dividem a 12ª colocação, com 24 pontos. Além deles, o país pentacampeão mundial tem mais dois representantes no top 100: Malcom (Zenit São Petersburgo-RUS) está na 47ª posição e Renan Oliveira (Zalgiris Vinius-LIT) é o 71º.

Confira a classificação da Chuteira de Ouro

1 - Erling Haaland (NOR, Manchester City): 50 pontos (25 gols)

2 - Amahl Pellegrino (NOR, Bodo/Glimt): 37,5 pontos (25 gols)

3 - Harry Kane (ING, Tottenham): 32 pontos (16 gols)

4 - Enner Valencia (QUE, Fenerbahce): 28,5 pontos (19 gols)

5 - Victor Osimhen (NIG, Napoli): 28 pontos (14 gols)

6 - Bobur Abdikholikov (UZB, BGU Minsk): 26 pontos (26 gols)

Ivan Toney (ING, Brentford): 26 pontos (13 gols)

Kylian Mbappé (FRA, Paris Saint-Germain): 26 pontos (13 gols)

Niclas Füllkrug (ALE, Werder Bremen): 26 pontos (13 gols)

Robert Lewandowski (POL, Barcelona): 26 pontos (13 gols)