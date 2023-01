Corinthians quebra tabu com vitória cirúrgica e toque de Lázaro

A vitória cirúrgica de 2 a 1 sobre o São Paulo, que encerrou um tabu de quase seis anos em duelos no Morumbi, espantou também outros dois fantasmas recentes do Corinthians.

SUPERAR RIVAIS

No ano passado, a equipe venceu apenas dois de 12 clássicos disputados -ambos contra o Santos. Diante do São Paulo, o Corinthians de Vítor Pereira jogou quatro vezes em 2022 -perdeu dois e empatou outros dois.

O insucesso contra rivais, aliás, era uma pedra no sapato do português, que foi ao Flamengo e já viu o primeiro título possível escapar ao ser derrotado pelo Palmeiras.

VENCER FORA DE CASA

O torcedor ficou assustado com os dois primeiros jogos do Corinthians longe de seus domínios. Contra o Red Bull Bragantino, o time foi bastante pressionado, acabou superado com gol no segundo tempo e estreou no Paulista com derrota; Contra a Inter de Limeira, as poucas chances criadas geraram um 0 a 0 morno e contrastante com o que o time apresenta na Neo Química Arena.

"Foram dois jogos diferentes. O primeiro [contra o Bragantino] foi muito ruim, tivemos várias dificuldades na véspera e não conseguimos, no primeiro momento, reverter um contexto. Aí, fizemos uma partida muito abaixo em todos os aspectos. No jogo contra a Inter, poderíamos ter saído até com um melhor resultado. Foi um jogo em que não estivemos bem nos primeiros 15 minutos, mas entramos no jogo e fizemos um 2° tempo superior", afirmou o técnico Fernando Lázaro, em entrevista coletiva.

O 2 a 1 construído diante do São Paulo espantou qualquer má impressão e, de quebra, colocou o Corinthians como dono da melhor campanha do estadual até o momento.

TIME JÁ VÊ "TOQUE" DE FERNANDO LÁZARO

O atual técnico do Corinthians desfez o esquema de Vítor Pereira assim que iniciou seu trabalho no Corinthians e começou a colher resultados:

- Usou Adson como meia: o jovem de 22 anos marcou duas vezes contra o São Paulo em aparições por dentro;

- Liberou Róger Guedes para jogar ao lado de Yuri: o atacante é o artilheiro do time no ano com três gols marcados;

- Reaproveitou Roni: o volante vem ganhando espaço na equipe e foi titular no jogo de ontem.

PRÓXIMO JOGO

O Corinthians volta a campo só no domingo (5), contra o Botafogo-SP, na Neo Química Arena. A partida é válida pelo Campeonato Paulista.