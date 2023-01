Palmeiras e Flamengo decidem Supercopa em mais um capítulo de rivalidade

Hegemônicos nos últimos anos no futebol brasileiro e sul-americano, Palmeiras e Flamengo decidem quem vai levantar a primeira taça da temporada. Campeões dos principais campeonatos em 2023 e protagonistas há alguns anos, os dois disputam neste sábado (28), às 16h30min, o título da Supercopa do Brasil no Mané Garrincha, em Brasília.

O torneio que reúne os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil foi recriado pela CBF em 2020. O Flamengo participou das três edições desde a recriação. Foi campeão em 2020 justamente em cima do Palmeiras e 2021, enquanto que no passado ficou com o vice ao ser derrotado nos pênaltis pelo Atlético-MG. Grêmio (1990) e Corinthians (1991) foram os primeiros campeões. O Palmeiras busca sua primeira conquista.

A expectativa é de bom espetáculo em Brasília, repetindo o que fizeram no mesmo Mané Garrincha há dois anos. Na ocasião, houve empate por 2 a 2 com ótimo nível de apresentação dos dois, liderados por Raphael Veiga e Arrascaeta, os craques daquele confronto. Nos pênaltis, o Flamengo levou a melhor. É esperado que seja o primeiro grande jogo do ano.

Nas arquibancadas da moderna arena reformada para a Copa do Mundo de 2014, haverá milhares de torcedores, cenário diferente do que se viu em 2021. Ainda com restrições decorrentes da pandemia, apenas convidados assistiram àquela partida.

O jogo deste sábado é uma oportunidade para o Palmeiras se vingar do revés na Supercopa de 2021 e para o Flamengo uma chance de ganhar do oponente que o derrotou na final da Libertadores do mesmo ano. Quem ganhar vai desempatar o retrospecto em decisões. São dois títulos para cada.

Além da Libertadores em Montevidéu, o Palmeiras levou a melhor na final da Taça dos Campeões Estaduais Rio-São Paulo de 1942 em cima do rival carioca. O Flamengo conquistou a Copa Mercosul de 1999 sobre o adversário paulista.

Cada um fez três jogos com seus titulares antes da decisão deste sábado. O Flamengo é apontado como favorito porque fortaleceu o seu já qualificado elenco, enquanto que o Palmeiras perdeu dois de seus mais importantes titulares, Danilo e Gustavo Scarpa, e não buscou reposições por enquanto.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras - Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

Flamengo - Santos; Matheuzinho, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Gabriel e Pedro. Técnico: Vítor Pereira.

Árbitro - Wilton Pereira Sampaio (GO).