São José x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Grêmio deve poupar titulares para a terceira rodada do Campeonato Gaúcho, que ocorre neste domingo (29), contra o São José, às 20h30min, no Estádio Passo D’Areia, em Porto Alegre. Além de dar descanso para os atletas, que vem de forte pré-temporada, a comissão técnica quer evitar possíveis lesões no gramado sintético do Zequinha, além dar rodagem aos suplentes.

Após a vitória contra o Brasil de Pelotas, o técnico Renato Portaluppi criticou a postura antidesportiva dos times do Campeonato Gaúcho e foi enfático ao afirmar que se pudesse escolher, jogaria o Gauchão com os garotos da base. O Tricolor se encontra na primeira posição da competição, com seis pontos, já o São José tem três pontos, e está na quarta colocação.

O time da casa pretende aproveitar a falta de entrosamento do time reserva do Grêmio e buscar os três pontos para se manter no topo da tabela. O técnico do Zequinha, Thiago Gomes afirmou que não fará anti-jogo, em entrevista dada à Rádio Guaíba.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

São José - Tiago, Fábio, Matheus Pivô, Matheuzinho, Netto, Thiago Santos, Jadson, Marcelo, Neko, Sillas e Lissandro. Técnico: Thiago Gomes.

Grêmio - Gabriel Grando; Thaciano, Gustavo Martins, Bruno Uvini e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Silva, Cristaldo; Gustavinho, Guilherme e Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem - Douglas Schwengber da Silva, auxilaido por Claiton Timm e Conrado Bittencourt Berger.

SERVIÇO - SÃO JOSÉ X GRÊMIO

Local: Estádio Passo d’Areia, em Porto Alegre.

Horário: 20h30min (Brasília), neste domingo (29).

Transmissão: SporTV e Premiere.