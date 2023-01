Campeonato Gaúcho - No fechamento da 2ª rodada, nesta quinta-feira (26), às 19h, se enfrentam Ypiranga x Novo Hamburgo e São José x Caxias. Mais tarde, às 20h30min, tem Aimoré x Esportivo. Copinha - O Palmeiras marcou um gol nos acréscimos, venceu o América-MG por 2 a 1 e se tornou o campeão da Copa São Paulo de juniores de 2023. No Canindé, em SP, a equipe alviverde levantou o troféu da competição pela segunda vez, nesta quarta-feira. Flamengo - A direção anunciou nesta quarta-feira a renovação de contrato do atacante Pedro até dezembro de 2027. O vínculo anterior do jogador era válido até dezembro de 2025. Pedro está na Gávea desde janeiro de 2020. Paolo Guerrero - Aos 39 anos, o atacante peruano foi apresentado oficialmente como novo reforço do argentino Racing. Após uma passagem apagada pelo rebaixado Avaí no Brasileirão, Guerrero assinou um contrato de produtividade com um salário base de US$ 10 mil (R$ 50,8 mil), o menor de toda a sua carreira, mais alguns prêmios por metas alcançadas. Arena da Amazônia - Estádio da partida entre Inglaterra e Itália pela primeira fase da Copa do Mundo de 2014, a Arena localizada em Manaus (AM), teve a luz cortada pela Amazonas Energia na terça-feira por falta de pagamento de contas. Segundo comunicado da concessionária, a dívida total da arena é de R$ 39 milhões. O corte atinge também a Arena Amadeu Teixeira, um ginásio poliesportivo, ao lado do estádio, onde são realizadas, por exemplo, partidas de campeonatos de futebol de salão. Tênis - Em seu primeiro slam juntos, os brasileiros Luisa Stefani e Rafael Matos estão na final de duplas mistas do Australian Open. A paulista e o gaúcho conquistaram a vaga na decisão ao derrotarem a dupla de australianos Olivia Gadecki e Marc Polmans por 2 sets a 1, (4/6, 6/4 e 11/9). Na briga pela taça, eles vão encarar os experientes indianos Sania Mirza e Rohan Bopanna, no sábado, às 5h30min (horário de Brasília).