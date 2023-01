Lakers, Nets e Heat vencem de virada e reagem na temporada da NBA

A noite deste domingo foi de viradas na NBA. Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets e Miami Heat buscaram a reviravolta no placar e reagiram na temporada regular, de olho em suas vagas nos playoffs ou no play-in, repescagem para a fase de mata-mata do campeonato.

Equipe em situação mais delicada, o Los Angeles Lakers visitou o Portland Trail Blazers e venceu por 121 a 112. Com atuação decisiva de LeBron James, responsável por um "double-double" de 37 pontos e 11 rebotes, os visitantes neutralizaram uma desvantagem de 25 pontos no marcador para chegar ao triunfo.

Os Lakers até começaram bem a partida, saindo em vantagem no primeiro quarto. Mas foram atropelados no segundo, quando os Trail Blazers levaram a melhor por 45 a 13 no período. LeBron contou com o apoio de Thomas Bryant e dos seus 31 pontos. Anfernee Simons repetiu a performance, em favor dos Trail Blazers.

"Acho que só há duas maneiras de reagir nestas situações. Você pode se acomodar e já começar a pensar no próximo jogo ou pode ver o que acontece no terceiro quarto e fazer acontecer", comentou LeBron, cestinha da partida. "E, para nós, como competidores, não somos um time que se acomoda. Isso simplesmente não faz parte da nossa equipe."

Com o seu 22º triunfo na temporada, o Los Angeles Lakers ganhou um posto na tabela da Conferência Oeste. Agora é o 12º colocado, após 25 derrotas. Os Lakers superaram justamente o time de Portland na classificação. Os Trail Blazers agora ocupam o 13º posto, com 21 vitórias e 25 revezes.

Em São Francisco, o Brooklyn Nets reverteram uma vantagem de 13 pontos do Golden State Warriors para vencer por 120 a 116, impondo a quarta derrota seguida dos atuais campeões da NBA em sua casa. Ainda sem poder contar com Kevin Durant, o time de Nova York apostou suas fichas em Kyrie Irving, que não decepcionou. Ele liderou a equipe com 38 pontos, nove assistências e sete rebotes.

Irving ofuscou a boa fase de Stephen Curry, que não passou dos 26 pontos. Assim como o astro, os demais jogadores dos Warriors estiveram abaixo da média neste domingo e o atual campeão segue com dificuldade de emplacar uma sequência de reação na temporada. Está em 10º lugar no Oeste, com 23 vitórias e 24 derrotas.

Já os Nets também reagiram na tabela. Com o 29º triunfo (tem ainda 17 derrotas), o time de Nova York ocupa o quarto lugar, de volta à briga pelas primeiras posições da tabela do Leste.

Também de olho nesta briga, o Miami Heat derrotou o New Orleans Pelicans por 100 a 96, em mais uma reação nesta rodada. A equipe da Flórida saiu atrás no placar no primeiro tempo e só iniciou a reação no terceiro período, sacramentando a virada no último quarto do confronto.

Tyler Herro foi o destaque do Heat, com 26 pontos, enquanto Jonas Valanciunas brilhou com um "double-double" de 14 pontos e 16 rebotes.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Dallas Mavericks 98 x 112 Los Angeles Clippers

Miami Heat 100 x 96 New Orleans Pelicans

Toronto Raptors 125 x 116 New York Knicks

Denver Nuggets 99 x 101 Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns 112 x 110 Memphis Grizzlies

Golden State Warriors 116 x 120 Brooklyn Nets

Portland Trail Blazers 112 x 121 Los Angeles Lakers

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Orlando Magic x Boston Celtics

Detroit Pistons x Milwaukee Bucks

Chicago Bulls x Atlanta Hawks

Houston Rockets x Minnesota Timberwolves

Utah Jazz x Charlotte Hornets

Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs

Sacramento Kings x Memphis Grizzlies