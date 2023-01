Caxias x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

A primeira partida do Gauchão 2023 será disputada neste sábado (21), às 16h30min, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O Grêmio sobe a Serra para enfrentar o Caxias pela 1ª rodada do Estadual e leva a sua grande atração: Luis Suárez. Depois da estreia fulminante com três gols marcados na conquista da Recopa Gaúcha, o atacante uruguaio ajudou o Tricolor a golear o São Luiz por 4 a 1 e levantou a primeira taça do ano.

Neste sábado, Portaluppi deve repetir o mesmo time diante de uma equipe que inicia o ano tentando mais uma vez o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Para isso, a direção apostou na manutenção da comissão técnica e renovou boa parte do elenco. E o primeiro teste do ano será o todo-poderoso Grêmio que vai em busca do hexacampeonato regional.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Caxias - Bruno Ferreira; Marcelo, Dirceu, Fernando e Dudu Mandai; Moacir, Marciel e Peninha; Diego Rosa, Jean Dias e Eron. Técnico: Thiago Carvalho.

Grêmio - Brenno; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Carballo, Pepê, Bitello, Campaz e Ferreira; Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem - Jean Pierre Goncalves Lima,auxiliado por Michael Stanislau e Maira Mastella Moreira.

SERVIÇO - CAXIAS x GRÊMIO

Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul.

Horário: 16h30min (Brasília) deste sábado (21).

Transmissão: RBSTV e Premiere.