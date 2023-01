Messi e Cristiano Ronaldo fazem alegria de sauditas em possível adeus da rivalidade

Na provável última batalha entre Cristiano Ronaldo e Messi, o Paris Saint-Germain venceu um combinado com atletas do Al Nassr e do Al Hilal por 5 a 4, nesta quinta-feira (19), em Riad, na Arábia Saudita.

Com dois gols no estádio Rei Fahd, Ronaldo empatou com Messi na artilharia dos jogos em que enfrentou seu grande rival (23 para cada lado). O argentino marcou um. O amistoso foi, oficialmente, chamado de Riyadh Season Cup. No entanto, foi tratado como a despedida CR7 x Messi, como se a dupla fosse um campeonato à parte.

Num país de pouca tradição no futebol, a presença dos craques deixou em êxtase a torcida saudita, que já fora apontada como um dos destaques da Copa do Mundo no Catar, sobretudo pela alegria com que celebrou a vitória sobre a Argentina na estreia.

Uma hora antes de a bola rolar em Riad, o público já se levantou no momento em que o telão exibia cenas do português chegando ao estádio Rei Fahd. Os atletas foram recebidos em campo com fogos de artifício, tochas acesas em volta do gramado e show de luzes.

Messi abriu o placar no segundo minuto de jogo. Neymar, após tabela com Mbappé, enfiou a bola com precisão para o argentino, que tocou na saída do goleiro Al Owais.

O estádio ficou mais barulhento três minutos depois com a primeira chance de Ronaldo, mas Navas defendeu o chute cruzado. O português garantiu o empate em cobrança de pênalti, aos 33.

O PSG, mesmo com um jogador a menos -Juan Bernat derrubou Martínez e recebeu cartão vermelho aos 39-, passou à frente com Marquinhos completando cruzamento de Mbappé. Neymar teve um pênalti a favor, mas bateu sem força, e o goleiro encaixou.

Nos minutos finais de um primeiro tempo em que o PSG criou chances para abrir uma goleada, Ronaldo teve persistência para empatar. Após cruzamento da esquerda, ele mandou de cabeça, Navas rebateu. Na segunda tentativa, o português chegou ao gol com o pé.

Na etapa final, o PSG consolidou a vitória com gols de Sergio Ramos, Mbappé (de pênalti) e Ekitiké. Hyun Soo e o brasileiro Talisca descontaram para o selecionado árabe.

Ronaldo e Messi deixaram a partida, respectivamente, aos 15 e 16 minutos da etapa final, e ficou a impressão de que nada mais importava em Riad, com parte da torcida deixando o estádio.

O reencontro dos dois astros só foi possível porque o evento, programado para janeiro de 2023, foi adiado com a evolução de casos de Covid-19.

Cristiano Ronaldo, que então defendia o Manchester United, foi apresentado pelo Al Nassr no dia 3 deste mês. Capitão do selecionado saudita, ele fará a sua estreia pelo Al Nassr no domingo (22), contra o Al Ettifaq.

O português assinou acordo por dois anos e meio com a equipe saudita e receberá cerca de 200 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão) anualmente. Há rumores de que o astro ainda possa voltar futebol europeu caso o Newcastle consiga vaga na Champions League.

Newcastle e Al Nassr têm o mesmo dono, empresa subsidiária ligada ao fundo soberano da Arábia Saudita. Ronaldo, porém, tem dito que concluiu sua missão no Velho Continente. "Joguei nos clubes mais importantes da Europa, e agora é um novo desafio na Ásia", afirma.

Esse desafio começou em um duelo com seu velho rival na Europa. Uma história que teve o primeiro capítulo relevante em abril de 2008, um empate sem gols do Manchester United de Cristiano com o Barcelona de Messi, nas semifinais da Champions League. O Manchester acabou indo à final e levando o título. Na temporada de 2009, Ronaldo se transferiu para o Real Madrid, e a rivalidade ficou bastante acirrada na Espanha.

Se o duelo desta quinta foi mesmo o último, a história se encerra com 37 confrontos. Foram 17 vitórias dos times de Messi, 11 das equipes de Cristiano. Houve ainda nove empates.