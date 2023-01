Mano afirma que é um dos 'culpados' pela demora nas contratações

Uma entrevista sincera, franca e direta. Assim o técnico Mano Menezes conversou com a imprensa após o treino desta quarta-feira, projetando a estreia no Campeonato Gaúcho, a chegada de novas contratações, o aproveitamento de alguns atletas e a pressão por conquistas nesta temporada. Com o time encaminhado para a primeira rodada do Gauchão, sábado, diante do Juventude, no Beira-Rio, a direção colorada espera um público de 15 mil pessoas no primeiro jogo do ano.

A maior preocupação do torcedor é a falta de contratações neste início de temporada. Questionado sobre a lentidão para trazer novas peças, Mano afirmou fazer parte dessa demora. "Não me preocupa mais que o normal, pois sou culpado por essa demora, afinal estabelecemos um grau de exigência mais alto. Tiramos muitos jogadores do grupo e pretendemos trabalhar com um número menor. Estabelecemos um critério dentro do departamento, que é trazer jogadores que tragam acréscimos para dar passos à frente nessa temporada", projetou o treinador.

Mano falou também sobre a pressão de conquistar um título neste ano, já que ele não iniciou em 2022 e terá a oportunidade, a partir de uma pré-temporada, de organizar passo a passo, competição a competição, o ano colorado. "Temos que conviver com ela (pressão). Somos uma equipe grande, por isso temos que entrar para ganhar. O Campeonato Gaúcho é a primeira oportunidade, mas não venceremos ele na primeira rodada", diz.

O treinador também foi perguntado sobre o atacante Mikael, que segue trabalhando em separado e não tem previsão de ser reintegrado com o restante do elenco. O jogador segue sofrendo para encontrar sua melhor condição física. "Ele apresentou uma evolução inicial, mas depois caiu. Está trabalhando para apresentar o nível que precisamos. Como ainda não apresenta, não está sendo utilizado como os outros jogadores", esclareceu. "Além desse trabalho em separado, ele precisa acrescentar coisas externas. Assim que juntar essas coisas, poderá ser utilizado pelo treinador", acrescentou Mano.

Luis Suárez também foi pauta na coletiva do técnico colorado. Mano comentou o fato do atacante uruguaio estar atuando no Rio Grande do Sul e disputar o Gauchão: "Acho sempre bom, grandes jogadores virem para o nosso País. Isso faz com que tenhamos que melhorar o nosso nível", apontou.

Nesta quinta-feira, Mano comanda o penúltimo treino antes da partida contra o Ju. Com a equipe praticamente definida, a única dúvida que fica é o aproveitamento de Johnny, que sofre com algumas bolhas no pé e treina usando tênis, mas a tendência é que ele esteja em campo.