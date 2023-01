Primeira etapa da Copa Prime de Jiu-Jítsu ocorre em Capão da Canoa, neste domingo

A primeira etapa do Circuito Estadual Copa Prime de Jiu-Jítsu 2023 ocorre neste domingo (22), em Capão da Canoa. A competição é organizada pela Federação Gaúcha de Jiu-Jítsu (FGJJ), e essa será a primeira parte da trilogia Summer, que terá a segunda e a terceira etapa sediadas em Porto Alegre. O evento é aberto ao público.

Cada etapa dá pontos aos competidores e, no fim do ano, os dois melhores colocados se enfrentam no que é chamado de Copa dos Campeões de Jiu-jítsu, que premia o vencedor com um cheque com valor em dinheiro e o cinturão de campeão. A reportagem do Jornal do Comércio conversou com o professor de jiu-jítsu e líder da academia Brazuka Porto Alegre, sensei Marcelo Martins, que comentou a importância da competição e a situação do esporte no Brasil.

Jornal do Comércio - Quais atletas vão competir nesta etapa?

Marcelo Martins - Nessa primeira etapa, a gente só vai entrar com um atleta, que é o Jonathan Borcelli. Mas na segunda etapa, que é aqui de Porto Alegre, a gente vai entrar de com uns cinco ou sete atletas. Porque o nosso foco é somar mais pontos. Como é uma trilogia de competições, os atletas que somarem mais pontos são os campeões. Então mesmo o atleta não competindo nessa primeira etapa, ele sendo campeão da segunda e terceira etapa, ele se sagra campeão da primeira trilogia.

JC - Como vê o desenvolvimento do jiu-jitsu no Brasil?

Martins - Assim como o surf, skate entre outros, o que está em alta são os esportes radicais. Eu vejo que atualmente o pessoal não vem curtindo muito a competição parada. Estão indo mais para um lado do esporte radical, como se fosse os X Games. E aí o jiu-jitsu vem tomando uma grande proporção.

JC - Quais são os benefícios de se praticar jiu-jitsu?

Martins - Temos muitos (benefícios), como o ganho do equilíbrio. Tem crianças que treinam aqui e a gente nota que a criança chega com déficit de equilíbrio ou de coordenação motora e, com o passar do tempo, como a gente treina muito direita, esquerda e repete muitos movimentos, o atleta acaba desenvolvendo um melhor equilíbrio e uma coordenação motora. Então seria coordenação motora e autoconfiança. Muitos atletas que chegam aqui cabisbaixos, não conversam, tem receio de cumprimentar as pessoas, e a gente vê que com um mês, dois meses de treino, já estão interagindo com todos. Ajuda muito na socialização. Também há pessoas que treinam simplesmente por saúde. Então melhora o sono e ajuda a perder peso.

JC - Qual dica você dá para quem quer começar no esporte?

Martins - Procure nas redes sociais sobre a academia e procure orientações se é um professor com formação. Visite a academia do professor, que precisa ter na parede o certificado da Confederação Brasileira de Jiu-jítsu (CBJJ) e da Federação Internacional de Jiu-jitsu (JJIF). É muito importante o professor ter esses registros, ter a qualificação, ter a carência das faixas, fazer os cursos de arbitragem, curso de primeiros-socorros, para, depois disso, fazer a sua diplomação de faixa preta. Aconselho a visitar a academia e ver se tem os registros lá, se tiver, então o pai pode ficar tranquilo, pois é um professor de confiança.

O JC também conversou com o competidor que representará a equipe Brazuka Porto Alegre na primeira etapa da Copa Prime, Jonathan Gabriel Borcelli, de 22 anos, faixa branca 2 grau, da categoria superpesados (100kg+).

Jornal do Comércio - Qual a expectativa para tua atuação no torneio?

Jonathan Borcelli - Sou um atleta de explosão, quero ganhar o mais rápido o possível para me guardar para a próxima luta, que seria a decisão. Como eu venho do judô, quero chegar matando de pé. Quero ganhar rápido a primeira e trabalhar a última. Estou centrado e dedicado, pegando bem pesado para conseguir o melhor desempenho o possível.

A equipe de Jiu-jítsu Brazuka Porto Alegre está localizada no Clube Esportivo Geraldo Santana, no bairro Santo Antônio, e recebe novos alunos para aulas experimentais e atletas que queiram integrar a equipe.