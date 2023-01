Quem é o lateral brasileiro que agradou Ancelotti e o Real quer comprar

O Real Madrid vive uma crise na lateral-direita e vê no brasileiro Vinicius Tobias uma possível solução para os problemas na posição. O jovem está emprestado junto ao Shakhtar e pode ser alvo de oferta dos espanhóis, já que a negociação envolve opção de compra.

QUEM É VINICIUS TOBIAS?

- Um lateral-direito de 18 anos nascido em São Paulo;

- É revelado nas categorias de base do Inter e até chegou a ser inscrito no Campeonato Gaúcho de 2021;

- Ele sequer estreou na equipe principal do clube gaúcho porque foi contratado pelo Shakhtar em julho daquele ano;

- O clube ucraniano pagou € 6 milhões (R$ 37,1 milhões) por Tobias;

- A guerra entre Rússia e Ucrânia, intensificada no início de 2022, obrigou o time europeu a emprestar o brasileiro ao Real Madrid.

COMO ELE CHAMOU A ATENÇÃO NA ESPANHA?

Tobias chegou ao clube para atuar no Castilla (time B do Real), mas os seus treinos foram muito elogiados pela comissão técnica e pelos dirigentes. Na época, o jornal espanhol Marca noticiou que o jovem se destacava muito pela sua vocação ofensiva e era "uma esponja" - ele tem muita vontade de aprender para poder seguir no clube.

O The Guardian colocou Vinicius Tobias na lista dos 60 maiores talentos do futebol com nascimento no ano de 2004. O lateral-direito ganhou ainda mais status no Real quando Carlo Ancelotti, técnico da equipe principal, o chamou para treinar no time de cima.

O treinador escalou Tobias em um jogo de pré-temporada do time espanhol ocorrido em julho do ano passado, contra o América-MEX. Tobias pode ser inscrito em jogos oficiais, já que Rodrygo, Vinicius Júnior e Militão receberam o passaporte espanhol.

MAIS SOBRE VINICIUS TOBIAS

- Está emprestado ao Real Madrid até junho deste ano;

- Tem contrato com o Shakhtar até 2026;

- Já representou a seleção brasileira em diferentes campeonatos de base;

- Foi contratado pelos ucranianos após trabalho do olheiro Jos Boto, que o considerou um "camisa 10 que atua na ala".