Fifa congela prêmio do Mundial de Clubes, mas Flamengo pode faturar R$ 50 mi

A Fifa manteve para o Mundial de Clubes do Marrocos a premiação de edições anteriores: o campeão levará US$ 5 milhões (R$ 25,4 milhões) e o vice, US$ 4 milhões (R$ 20,3 milhões). O torneio ocorre entre os dias 1 e 11 de fevereiro e terá a participação do Flamengo, campeão da Libertadores, e do Real Madrid, vencedor da Liga dos Campeões.

Os brasileiros, entretanto, poderão dobrar a premiação. A Conmebol anunciou no início dessa semana que pagará ao Flamengo outros US$ 5 milhões caso carioca conquiste o título - o último sul-americano que venceu o torneio da Fifa, realizado neste formato desde 2005, foi o Corinthians em 2012.

O Flamengo poderá receber mais de R$ 50 milhões somando as duas premiações. O Mundial 2022, adiado para fevereiro de 2023 por causa da Copa do Catar realizada entre novembro e dezembro do ano passado, manterá o formato dos últimos anos, com sete participantes. A Fifa promete um torneio ampliado para 32 clubes a partir de 2025, com premiações maiores.

Os brasileiros entram em campo no dia 7 de fevereiro (16h de Brasília), já na semifinal, contra o vencedor de Widad Casablanca (Marrocos) e Al Hilal (Arábia Saudita), que se enfrentam no dia 4.

O Real estreia no dia 8 de fevereiro com quem ganhar de Seattle Sounders (EUA) e Al Ahly (Egito) ou Auckland City (Nova Zelândia). O regulamento manteve o limite de 23 jogadores inscritos - havia expectativa entre os participantes se a direção da entidade aumentaria o número para 26, como no Mundial do Catar.

O torneio terá transmissão do Grupo Globo, em TVs aberta, fechada (SporTV) e internet (Ge.com e Globoplay) e pelo canal do streamer Casimiro Miguel no Youtube.

VEJA OS VALORES DA PREMIAÇÃO DO MUNDIAL:

Campeão: US$ 5 milhões (R$ 25,4 milhões)

Vice: US$ 4 milhões (R$ 20,3 milhões)

3º colocado: US$ 2,5 milhões (R$ 12,7 milhões)

4º colocado: US$ 2 milhões (R$ 10,15 milhões)

5º colocado: US$ 1,5 milhão (R$ 7,6 milhões)

6º colocado: US$ 1 milhão (R$ 5 milhões)

7º colocado: US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões)