Saídas podem representar R$ 3 milhões aos cofres do Inter

O Inter está longe de ter o grupo pronto para a atual temporada. Entretanto, as dez saídas promovidas pelo departamento de futebol mostram com quem o técnico Mano Menezes quer contar para a disputa das competições que terá em 2023. Com uma base sólida e um time titular bem encaminhado, o Colorado precisa de peças pontuais para reforçar o elenco. Na verdade, dois jogadores com possibilidade de titularidade - um meio-campista e um atacante - são a necessidade momentânea. Claro que mais algumas peças para grupo serão necessárias.

Mas para isso acontecer, a diretoria promoveu algumas dispensas. As saídas geraram uma economia de aproximadamente R$ 3 milhões aos cofres. Porém, esse valor não será todo comprometido em novos salários, já que a folha de pagamento estava inchada. Desta quantia, metade será empenhada para a chegada de outros atletas.

Desde dezembro, quando o grupo se reapresentou para dar início à pré-temporada, foram dispensados, emprestados, vendidos ou tiveram seus contratos encerrados, dez jogadores: o goleiro Daniel, o lateral-direito Weverton, os zagueiros Roberto e Kaique Rocha, os meio-campistas Liziero e Edenilson, e os atacantes Taison, Gustavo Maia, Braian Romero e David.

Enquanto o executivo de futebol e a comissão técnica usam da criatividade para buscar reforços no mercado que qualifiquem o elenco, a solução rápida para alguns setores pode estar dentro de casa. A base colorada pode ser a fonte de bons atletas para o time e, futuramente, para reforçar o caixa, em uma futura venda.

Para o Gauchão, que se inicia no próximo sábado, diante do Juventude, no Beira-Rio, serão testados o zagueiro Felipe Souza e o centroavante Lucca. Mesmo que tenham poucas oportunidades, os dois jovens já estão convivendo com o grupo profissional na pré-temporada. Algo parecido já ocorreu com o volante Matheus Dias, o lateral-esquerdo Thauan Lara, e os meio-campistas Estêvão e Lucas Ramos, todos formados no clube e que devem ganhar mais espaço neste ano.

O que talvez Mano Menezes e a direção estejam buscando sejam atletas experientes para repor as saídas de Edenílson e Taison. Além da identificação e do tempo que vestiram a camisa colorada, ambos exerciam papéis de liderança no vestiário do Inter.

No momento, o grupo colorado conta com apenas 23 atletas, já que Gabriel está se recuperando de lesão. Tirando Mário Fernandes e Pedro Henrique, os demais jogadores são jovens. Nos próximos dias, a direção deve anunciar o goleiro John, que vem como reposição para a saída de Daniel. O arqueiro vindo do Santos tem 26 anos e já disputou uma final de Libertadores.

No mercado, é provável que o Colorado esteja atrás de dois meio-campistas - um volante marcador e um meia-armador. E para o ataque, a ideia é buscar um centroavante para disputar a vaga com Alemão. A ideia de Mano é contar com um elenco de 27 a 28 jogadores para a temporada.