Com Suárez em campo, Grêmio quer iniciar o ano levantando taça

Finalmente a bola vai voltar a rolar no Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira (17), às 19h30min, na Arena, o Grêmio, campeão Gaúcho em 2022, enfrentará o São Luiz, de Ijuí, vencedor da Copa FGF do ano passado. A partida colocará em campo uma equipe bastante alterada em relação a que conseguiu o acesso à Série A no final da última temporada. Para ver as novidades, a torcida prepara uma grande festa. A administração da Arena estima um público de 42 mil pessoas.

A expectativa com a presença de Luis Suárez em campo só acabou perto das 19h desta segunda-feira, quando o nome do atacante uruguaio apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Os outros nomes apareceram ao longo do dia. Com isso, todos os atletas que possivelmente serão escalados como titulares pelo técnico Renato Portaluppi estão aptos a atuar.

Pode ser que o treinador ainda não consiga tirar o melhor do elenco, mas ao que tudo indica e pelo o que ele vem cobrando, a ideia é que a equipe não fique muito tempo com a bola nos pés. Durante os treinos da pré-temporada, Renato cobrou bastante uma transição rápida entre os setores, fazendo com que os jogadores trocassem passes a todo momento.

As duas principais novidades no time ficam por conta de Luisito, com a camisa 9, e do lateral-direito Fábio, após 15 anos atuando na Europa. Outra boa surpresa neste início de ano é o bom rendimento do colombiano Campaz nos treinos. Próximo de ser negociado, a direção negou alguns pedidos de empréstimo do meia-atacante e, ao que tudo indica, ele será titular no primeiro jogo oficial da temporada.

A única dúvida está no meio-campo. Um dos destaques das contratações, Gustavinho vem chamando a atenção de Renato e briga por uma vaga com Pepê, pelo menos enquanto Carballo ainda não está pronto. A primeira provável escalação gremista para 2023 terá Brenno; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê (Gustavinho) e Bitello; Campaz, Ferreira e Suárez.

Já o São Luiz chega como zebra em Porto Alegre. A equipe comandada por William Campos é franca atiradora e não tem nada a perder. Uma possível formação do timee de Ijuí tem Gabriel Félix; Mizael, Rafael Goiano, Diego Rocha e Márcio Goiano; David, Paulinho Santos e Laion; Ygor Vinicius, Ederson e Jarro.

Portaluppi ressalta as qualidades do atacante uruguaio no grupo

Em entrevista coletiva antes da primeira decisão do ano, Renato falou sobre a possibilidade de conquistar mais um título pelo clube, falou das contratações e sobre a principal delas: Suárez. O comandante disse que a responsabilidade aumentou bastante em função das contratações que a direção promoveu: "Tive uma conversa com os jogadores para falar que nossa responsabilidade aumentou bastante, justamente porque o torcedor está acreditando bastante. Tem que ter entrega, empenho e atitude dentro das quatro linhas", afirmou.

Em relação a Suarez, o treinador foi só elogios ao novo camisa 9 e ainda disse que vê possibilidade de o uruguaio atuar ao lado de Diego Souza. "Jogador experiente, vencedor, humilde, abraçou o grupo e o grupo o abraçou. Ele é goleador. Acima de tudo, a primeira coisa que conversou comigo é que veio para vencer e ajudar. O craque não te dá problemas. Quem te dá problemas é quem acha que é craque. O craque conhece, por isso é um vencedor. Tem dentro de si aquela gana de ganhar. Ele veio com esse pensamento", resumiu.