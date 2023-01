Mesmo com R$ 100 mi de Endrick, Palmeiras começa a temporada sem reforços

O Palmeiras começa a temporada 2023 sem nenhum reforço contratado, mesmo com os R$ 100 milhões da primeira parcela a ser paga neste mês pelo Real Madrid (ESP) pela contratação de Endrick. O garoto, inclusive, é a principal aposta do clube para o ano.

O time alviverde estreia no Campeonato Paulista neste sábado (14), às 18h30min, quando recebe o São Bento no Allianz Parque. Não contratar em uma intertemporada é algo que parecia impensável desde que começou a “Era Crefisa” no clube. O Palmeiras acostumou seu torcedor com contratações de altas cifras, mas que nem sempre correspondiam.

A principal novidade é Endrick. O centroavante já fez sua estreia no ano passado, mas pela primeira vez inicia o ano fazendo a pré-temporada do elenco comandado por Abel Ferreira e com status de provável titular. Abel entende que Tabata supre saída de Scarpa. Contratado no ano passado, o meia ainda está em processo de adaptação ao futebol brasileiro.

O centroavante argentino Flaco López deve ser bastante utilizado na temporada e disputará posição com Endrick. Já o uruguaio Merentiel é visto como negociável, mas não está fora do elenco, ele perdeu em importância após afirmação de Endrick.

Se Danilo sair, Gabriel Menino pode assumir titularidade. O volante tem venda bem encaminhada ao Nottingham Forest (ING), time que levou Scarpa.

O time base do Palmeiras deve ter: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo (Gabriel Menino), Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick.

ABEL NÃO GOSTA DE ELENCOS NUMEROSOS

Se o clube alviverde não contratou reforços para a temporada, muito passa pela ideologia de Abel Ferreira. O treinador prega um elenco com três goleiros, 22 jogadores de linha e três “jogadores-bolsa”: jovens que ficam com o profissional, mas que ainda podem descer ao time sub-20. Neste ano, o elenco do Verdão tem, no momento, 30 jogadores, dois a mais do que Abel descreve como ideal.

ELENCO DO PALMEIRAS

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba e Vinicius

Laterais-direitos: Marcos Rocha, Mayke e Garcia

Zagueiros: Gustavo Gómez, Murilo, Luan, Naves e Kuscevic

Laterais-esquerdos: Piquerez e Vanderlan

Meias: Danilo, Zé Rafael, Jailson, Fabinho, Atuesta, Gabriel Menino, Raphael Veiga, Bruno Tabata e Jhon Jhon

Atacantes: Rony, Dudu, Giovani, Breno Lopes, Flaco López, Rafael Navarro, Merentiel e Endrick

