Venda de ingressos para a Recopa Gaúcha abre nesta sexta-feira

A tão esperada estreia de Luis Suárez deve ocorrer na próxima terça-feira (17), às 19h30min, diante do São Luiz, na decisão da Recopa Gaúcha. E o torcedor poderá começar a comprar os ingressos para a partida nesta sexta-feira (13), a partir das 10h. Em um primeiro momento, apenas os associados terão acesso às entradas. Caso os bilhetes não se esgotem, a comercialização será estendida ao público em geral.

A direção do clube e a administração da Arena trabalham com a expectativa de casa cheia, principalmente pela estreia de Luisito e das contratações para a temporada. Os ingressos têm valores entre R$ 10,00 e R$ 190,00, dependendo da modalidade do sócio e do setor. O ingresso mais barato para o torcedor será na Arquibancada Norte, por R$ 50,00.

Enquanto isso, o técnico Renato Portaluppi faz os últimos ajustes no time que busca uma taça logo no início da temporada. Nesta quinta-feira (12), no último teste antes da estreia oficial no ano, o Tricolor goleou o Novo Hamburgo por 4 a 0, sob um forte calor, no CT Luiz Carvalho. As principais novidades, como já eram esperadas, foram as presenças de Fábio e Suárez na atividade.

A primeira formação teve Gabriel Grando; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Bitello, Pepê, Campaz e Ferreira; Suárez. Como o treino foi fechado ao público e à imprensa, não se sabe mais detalhes sobre a movimentação do time e as trocas promovidas por Portaluppi.

Os gols da vitória gremista foram marcados por Campaz, Diego Souza, Thaciano e Cristaldo. Aliás, o colombiano Campaz vem tendo bom rendimento nos treinamentos e ganhando espaço com Portaluppi. A partir do jogo-treino desta quinta, o treinador pode ter definido se Luisito iniciará entre os titulares ou como opção para o decorrer da partida contra o São Luiz, na próxima terça-feira, na Arena.