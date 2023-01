Renato Portaluppi faz último teste antes da Recopa Gaúcha

O Grêmio vai dar um passo importante para ter Luis Suárez no próximo dia 17, contra o São Luiz, de Ijuí, pela final da Recopa Gaúcha, na Arena. Nesta quinta-feira (12), no último teste antes da abertura oficial da temporada 2023, o técnico Renato Portaluppi observará o atacante uruguaio diante do Novo Hamburgo, em jogo-treino às 16h, no CT Luiz Carvalho. Além de Luisito, o lateral-direito Fábio também deve ganhar alguns minutos em campo.

Os dois jogadores, contratados nesta janela de transferências, tem evoluído bastante nos treinamentos físicos e devem ser aproveitados já na próxima semana. Por alguns dias, eles realizaram trabalhos em separado do restante do grupo e, na sequência foram integrados ao elenco. Em sua apresentação, Suárez comentou que não via problema algum em adaptação.

Outros três jogadores que também estão apresentando boa evolução são os gringos Carballo e Cristaldo, além do jovem Gustavinho, que teve boa movimentação no primeiro teste, diante do Concórdia, no último domingo.

Não faz muito tempo que Suárez foi a campo. Inclusive, em relação a seus companheiros, foi o que jogou mais recentemente. Ele enfrentou Gana, no último jogo do Uruguai pela fase de grupo da Copa do Mundo do Catar, no dia 2 de dezembro. Após um semestre atuando pelo Nacional-URU, Luisito não apresentou o melhor da sua forma física no Mundial.

Já Fábio não joga desde novembro, mas ele é o único jogador da posição. Contra o time catarinense, no teste de domingo, Portaluppi improvisou Thaciano na direita, além do jovem Gustavo Martins. Nesta quarta-feira, João Pedro desembarcou em Porto Alegre. O jogador vindo do Porto, de Portugal, rescindiu seu contrato e é mais uma opção para a lateral.

Agora, o departamento jurídico corre para regularizar as contratações para ficarem à disposição do treinador para a próxima terça-feira. Quase todos os jogadores anunciados neste início de ano precisam ter os nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, 24 horas antes da partida.