Inter encaminha venda de Daniel e busca goleiro John, do Santos

A reformulação do elenco do Inter segue conduzida de forma consciente pela direção. Depois de perder a titularidade para Keiller, após sofrer um trauma no olho direito no ano passado, o goleiro Daniel cedeu espaço e, somado a algumas falhas pontuais, passou a ser questionado. Dentro deste cenário, Keiller assumiu o gol e é o novo dono da posição. Já o representante de Daniel foi em busca de novos ares para o goleiro.

No fim da semana passada, o jogador recebeu uma boa proposta do futebol norte-americano. O negócio com o San Jose Earthquakes, da Major League Soccer (MLS), está bem encaminhado e Daniel deve ser vendido por cerca de US$ 600 mil (R$ 3,13 milhões). Caso a transferência seja concretizada, ele será companheiro de time do zagueiro Rodrigues, ex-Grêmio.

Para repor a saída de Daniel e fazer sombra à titularidade de Keiller, a direção está buscando John, do Santos. O goleiro já havia sido tentado em outras oportunidades e vem por empréstimo até o fim desta temporada. Resta apenas o clube paulista definir o valor de compra após o término do vínculo. Na reserva de João Paulo e com poucas chances no Peixe, aos 26 anos, John pediu para ser negociado.

Ainda em preparação para a estreia no Gauchão, o uruguaio Carlos De Pena disputará seu primeiro Estadual pelo Colorado. Sabedor da pressão pela conquista de um título, algo que não ocorre há seis anos, o meio-campista afirma que o Inter "tem de jogar como um time grande, tentando controlar cada jogo e conquistando as vitórias para chegar na etapa final e ser campeão". A estreia colorada será no dia 21, diante do Juventude, no Beira-Rio.