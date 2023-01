Velório de Dinamite tem fila de fãs, homenagens e presença de Zico

Muita emoção, aplausos, ícones do futebol brasileiro e muitos torcedores do Vasco foram homenagear o maior ídolo do clube nesta segunda-feira (9). O velório de Roberto Dinamite teve início a partir das 10h15min, em São Januário, com uma fila de fãs do lado de fora do estádio para se despedir do maior artilheiro do Campeonato Brasileiro e de cariocas da história.

O velório ao público se encerrou por volta das 19h. Na manhã desta terça-feira (10), entre 9h e 10h, o velório segue no estádio apenas para familiares e convidados. O Vasco montou uma estrutura, próxima à estátua do ex-jogador, para receber o caixão de Dinamite.

Muitos torcedores ao pisar no gramado de São Januário choravam e gritavam: "obrigado, Roberto". Outros desejaram força a Rodrigo, filho do ex-jogador que esteve muito próximo dele nos últimos tempos. Roberta, uma das filhas de Dinamite, ficou ao lado do pai fazendo carinho.

O ex-atacante Edmundo se emocionou no velório, deu um abraço nos filhos e conversou com os familiares. Ídolo do Flamengo e amigo de Dinamite, Júnior também confortou Luciana. Pela manhã, o grupo completo de jogadores do atual elenco vascaíno esteve no gramado com uma camiseta com a frase: Dinamite, o maior de todos. Outro momento extremamente marcante foi a chegada de Zico a São Januário. Eles eram rivais dentro das quatro linhas, mas muito amigos fora delas. O Galinho de Ouro foi recebido com aplausos.

Entre outros nomes do mundo da bola que foram ao funeral estiveram Cafú, Mazinho, Felipe, Fred, Branco, Marco Antônio, Alexandre Torres, Abel Braga, Júnior, Juan, Ricardo Rocha, Sorato, Carlos Germano, Jayme de Almeida, Cláudio Adão, entre outros.

Após o velório, às 10h30min, o corpo de Dinamite será levado em carro dos Bombeiros ao Cemitério Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias. Ele será sepultado ao lado dos pais. Dinamite morreu aos 68 anos, ontem, de causa não divulgada, após mais de um ano tratando tumores na região do intestino.