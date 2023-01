Velório de Roberto Dinamite será em São Januário e aberto ao público

Os fãs de Roberto Dinamite poderão se despedir do ex-jogador a partir das 10h (de Brasília) desta segunda-feira (9). Velório aberto ao público vai durar nove horas, entre 10h e 19h. Na manhã de terça-feira (10), entre 9h e 10h, o velório segue no estádio apenas para familiares e convidados. O corpo ficará no campo, próximo à estátua de Dinamite.

Dinamite morreu aos 68 anos, neste domingo (8), de causa não divulgada, após mais de um ano tratando tumores na região do intestino.

Após o velório, o corpo de Dinamite será levado em carro dos Bombeiros ao Cemitério Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias. Ele será sepultado ao lado dos pais. O cortejo parte de São Januário às 10h30min desta terça (10). As informações foram anunciadas pelo Vasco na tarde deste domingo.

Dinamite tem uma estátua em São Januário, inaugurada em abril de 2022, e também será homenageado no nome da rua do estádio. Ele é o maior artilheiro da história do Vasco da Gama, do Campeonato Carioca, do Brasileirão e dos clássicos do Rio de Janeiro, entre outros recordes.

Ele é também o maior goleador de São Januário, com 184 gols marcados no estádio. Jogou mais de vinte anos no Vasco e foi quem mais entrou em campo pelo clube (1.110 jogos).

O Vasco decretou luto oficial de sete dias e vai manter as bandeiras do clube a meio mastro. Os times que entrarem em campo neste período levarão a tarja negra de luto nos uniformes. No velório, a guarda de honra do remo do clube estará postada junto ao corpo do ídolo.