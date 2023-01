Grêmio faz recepção de gala para Luis Suárez, na Arena

Luis Suárez entrou em campo pelo Grêmio pela primeira vez na noite desta quarta-feira (4). Pisou no gramado da lotada Arena, em Porto Alegre, às 20h04min, para ser apresentado à torcida, que fez uma recepção de gala ao reforço de peso. O sorridente artilheiro uruguaio, de 35 anos, acompanhado da família, foi ovacionado por aproximadamente 33 mil gremistas, confiantes com a contratação internacional. Ainda houve uma bela homenagem a Pelé, morto no dia 29, que foi aplaudido de pé.

A festa começou sob os gritos de "dá-lhe, dá-lhe, Tricolor, dá-lhe, dá-lhe, Tricolor", e com "Tricolor, é Tricolor, Luis Suárez é matador." Os torcedores iluminaram o estádio com a lanterna de seus celulares e foram à loucura assim que o novo ídolo surgiu. Com show de luzes e com seu nome gritado em coro, ele acenou e aplaudiu os quatro cantos do estádio. Já estava vestido com a tradicional camisa do clube.

O Grêmio colocou um palanque para Suárez dar suas primeiras declarações à torcida no centro do gramado. Assim que chegou ao local, o frisson ficou ainda maior. "Boa noite, imensa torcida gremista. Isso aqui é para vocês, a razão da nossa existência. Apesar do dia de festa, como presidente do Grêmio gostaria de dar os pêsames à família de Pelé. Essa grande perda do futebol brasileiro", disse Alberto Guerra. "Luis Alberto Suárez, essa festa é para ti. Você e sua família fazem parte da grande nação tricolor", afirmou, logo depois.

Das mãos do ex-zagueiro Ancheta, compatriota que fez história no clube assim como o meia Hugo De León, Suárez recebeu o manto celeste que utilizará. Antes de suas primeiras declarações à torcida, viu um vídeo com mensagens de ex-companheiros desejando sorte, entre eles Neymar, Busquets, Lugano, Lucas Leiva, Arthur, além de seus filhos, momento em que não segurou as lágrimas. Após o abraço caloroso na família no palco, enfim ele falou.

"Boa noite a vocês. É muito difícil falar português, mas quero dizer muito obrigado à recepção, à torcida, por ontem, por hoje e por amanhã. Vão acontecer coisas muito importantes", disse, em português. Depois, em espanhol, agradeceu o "carinho inesquecível" e prometeu "jogar futebol, fazer gols e ganhar títulos."

O novo centroavante ainda deu uma volta olímpica para ficar próximo da torcida, embalado pelo hino do clube. Jogou camisas para a arquibancada e fez questão de registrar tudo, tirou foto, e até filmou a bela festa na tradicional Geral do Grêmio. Encerrou ao lado de diversos torcedores mirins do clube. Após foto com a molecada, foi "arrastado" para os vestiários.

No clube, o camisa 9 reencontrará com o ex-companheiro e também campeão uruguaio com o Nacional, Felipe Carballo, outro reforço anunciado pelo time gaúcho. Autor de 529 gols na carreira, Suárez já treina com os companheiros há dois dias.