Direção do Grêmio anima o torcedor com contratações

O presidente gremista Alberto Guerra prometeu que faria contratações para reestruturar o clube e recuperaria a autoestima do torcedor. Mesmo com limitações financeiras, Guerra conseguiu trazer diversos jogadores relevantes e fazer um grande negócio. Para a defesa, o zagueiro Bruno Uvini, de 31 anos, estava livre no mercado e foi incorporado ao elenco tricolor. Além do zagueiro, o lateral-direito Fábio conseguiu liberação do Nantes, da França, e é outro reforço do clube gaúcho. Para o outro lado do campo, Reinaldo foi o escolhido. O lateral-esquerdo teve encerrado o contrato com o São Paulo e assinou com o Grêmio.

Entretanto, o setor mais reforçado pela equipe foi o meio de campo. Mesmo tendo Bitello, Lucas Leiva e Lucas Silva no elenco, novos atletas chegaram para dar ainda mais solidez ao grupo. O volante Pepê, que estava no Cuiabá, teve 60% dos direitos comprados por R$ 8,2 milhões. Ele tem 24 anos e assinou contrato até o fim 2025. Além dele, o uruguaio Felipe Carballo, de 26 anos, jogará pelo Tricolor até 2026. O volante fez grande temporada pelo Nacional, do Uruguai, e chega ao Imortal com salário aproximado de R$ 400 mil.

Gustavinho, de 22 anos, é outra aposta gremista para a temporada 2023. O jovem meia-atacante vem de empréstimo do América-MG e é visto com um futuro promissor pelo clube mineiro. A expectativa é que o jogador possa suprir a necessidade criativa da meia cancha tricolor.

Outro estrangeiro contratado foi Franco Cristaldo, de 26 anos, ex-atleta do Huracán. O meia-armador fez excelente temporada na liga argentina. Cristaldo custou cerca de R$ 24 milhões aos cofres do Grêmio e assinou contrato até o fim de 2026. Já o ponta-direita Everton Galdino, de 25 anos, foi escolhido para reforçar o grupo em 2023, ano em que ficará em Porto Alegre por empréstimo.

Entretanto, nenhuma contratação foi tão importante quanto a do atacante uruguaio Luis Suárez. No mesmo dia que desembarcou na Capital, já foi treinar. A noite desta quarta-feira foi marcada por uma grande festa na Arena para receber o atacante uruguaio. Luisito chega ao Tricolor aos 35 anos, com contrato de duas temporadas. A festa armada pela direção foi digna de um jogador que atuou nos prinicpias clubes europeus e que tem a cara do Tricolor.