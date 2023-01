Novo vice de futebol do Inter, Felipe Becker quer contratações com DNA do grupo

Felipe Becker foi apresentado como novo vice de futebol do Inter, nesta quarta-feira. Ele era diretor de futebol da base colorada, e assumiu o cargo de Emílio Papaléo Zin. O profissional tem experiência no esporte, trabalhou na reformulação das categorias de base do clube e, em 2013, foi presidente do Aimoré.

Becker iniciou a coletiva explicando o motivo por ter aceitado o convite do presidente Alessandro Barcellos: "O que me motivou foi a paixão pelo clube. O Alessandro me fez uma convocação e eu não consegui dizer não. É um ano de muitos desafios, temos quatro competições para disputar e vamos tentar disputar as quatro em alto nível. É um grande desafio para mim".

O dirigente falou ainda sobre a sua nova função, já que o cargo teve mudanças nos últimos tempos. "O vice-presidente de futebol do Inter mudou um pouco. O protagonismo sempre vai ser dos profissionais. A nomenclatura não vai mudar, as responsabilidades não vão mudar, mas eu quero dar protagonismo aos profissionais do clube, que trabalham diariamente e são experientes nisso. Meu trabalho é dar apoio e suporte a esses profissionais. Na ruim, pode colocar no meu, mas o protagonismo é deles".

Ele também elogiou o trabalho realizado em 2022, e falou sobre as características do jogador buscado pelo Inter no mercado. "O Inter vive um momento diferente de outros anos, porque manteve uma estrutura de futebol, mais de 80% de um elenco que acabou vice-campeão brasileiro. Fez pontuação de campeão, mas o Palmeiras disparou e foi difícil de buscar. A gente tem que valorizar o que fez, afinal temos uma estrutura muito boa, um grupo homogêneo, com jogadores para todas as posições".

E completou, "Temos que valorizar a renovação com o Wanderson, a manutenção dos jogadores, os meninos que estão surgindo na base. O Inter está no mercado, mas não adianta trazer mais um, tem que trazer um jogador com DNA do nosso grupo. Nós não podemos ter ansiedade para contratar. Temos que ter criatividade e buscar o DNA do nosso grupo".

O novo dirigente também comentou sobre as possíveis contratações para a temporada, e falou sobre o interesse no volante Cuéllar e as negociações pelo zagueiro Vitão. "Já houve conversas com o Shakhtar, só que eles estão em uma situação embaraçada. Vamos reabrir essas conversações. O Vitão é um jogador excelente que precisamos manter, e vamos fazer de tudo para isso. Ele quer jogar no Inter e tem nosso perfil. A torcida pode ficar tranquila. Todo o grande jogador como o Cuéllar está no radar do Inter, mas quero deixar claro que não tivemos nenhum contato com ele".